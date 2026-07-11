Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου

Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο τα εξής ονόματα:Όλγα, Ευφημία (Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος)

Θρησκευτικός Εορτασμός

Την ημέρα αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των εξής Αγίων:Αγίας Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος (Ανάμνηση του Θαύματος) Αγίας Όλγας της Ισαποστόλου, της βασίλισσας των Ρώσων