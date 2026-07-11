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Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Σάββατο 11 Ιουλίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά

Το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο τα εξής ονόματα:Όλγα, Ευφημία (Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος)

Θρησκευτικός Εορτασμός

Την ημέρα αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των εξής Αγίων:Αγίας Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος (Ανάμνηση του Θαύματος) Αγίας Όλγας της Ισαποστόλου, της βασίλισσας των Ρώσων

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορτολόγιο
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