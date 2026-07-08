Θερινές εκπτώσεις 2026: Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου με προσδοκίες για τζίρο πάνω από 7 δισ. ευρώ - «Κλειδί» ο τουρισμός

Με τις προωθητικές ενέργειες να έχουν ήδη ξεκινήσει σε μεγάλο μέρος της αγοράς, ο εμπορικός κόσμος στρέφει πλέον το βλέμμα στην επίσημη έναρξη των θερινών εκπτώσεων, την επόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου, προσδοκώντας ότι θα δώσουν την πρώτη ουσιαστική ώθηση στην κατανάλωση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Οι θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, ενώ τα εμπορικά καταστήματα και πολυκαταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια τόσο την αρχική όσο και τη νέα, μειωμένη τιμή των προϊόντων, προκειμένου οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν την πραγματική έκπτωση, καθώς και το ποσοστό έκπτωσης, όπου αυτό αναφέρεται.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για κύκλο εργασιών μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2% έως 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση του τζίρου, αλλά κυρίως η ενίσχυση της πραγματικής κατανάλωσης, καθώς τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, χαρακτηρίζει τις φετινές θερινές εκπτώσεις ως το πρώτο σημαντικό τεστ για την πορεία της αγοράς έως το τέλος του 2026. «Οι θερινές εκπτώσεις του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το πρώτο ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς έως το τέλος του έτους».

Όπως σημειώνει, η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να ενισχύσει τις πωλήσεις, ιδιαίτερα σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει ότι η πραγματική εικόνα της αγοράς δεν αποτυπώνεται μόνο στις εισπράξεις, αλλά κυρίως στον αριθμό των καταναλωτών που επιστρέφουν στα φυσικά καταστήματα. «Εκείνο που έχει πραγματική σημασία δεν είναι μόνο ο τζίρος, αλλά η αύξηση του όγκου των πωλήσεων και η ενίσχυση της πραγματικής κατανάλωσης. Η ελληνική αγορά δεν χρειάζεται απλώς μεγαλύτερες εισπράξεις, χρειάζεται περισσότερους καταναλωτές στα καταστήματα. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της ανάκαμψης», σημειώνει.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον ανταγωνισμό από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων χωρών. Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την εφαρμογή ενιαίων κανόνων ανταγωνισμού κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο οι πλατφόρμες fast commerce εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πρόκληση για τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρά την επιβολή από την 1η Ιουλίου τέλους 3 ευρώ στις σχετικές αποστολές. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν έρευνα αγοράς και να στηρίξουν τις ελληνικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, ενώ ζητά από την Πολιτεία μέτρα που θα μειώσουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, θα ενισχύσουν τη ρευστότητα και θα περιορίσουν το αθέμιτο εμπόριο.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Νίκος Κογιουμτσής, εκτιμά ότι οι εκπτώσεις αποτελούν ευκαιρία τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές, επισημαίνει όμως ότι η αγορά εξακολουθεί να κινείται υποτονικά. Όπως αναφέρει, η μειωμένη αγοραστική δύναμη, οι χαμηλοί μισθοί και συντάξεις, αλλά και το αυξημένο κόστος ζωής εξακολουθούν να περιορίζουν τις καταναλωτικές δυνατότητες των νοικοκυριών. Παράλληλα, επαναφέρει αιτήματα του εμπορικού κόσμου για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής, περιορισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμακαι η εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, ενώ σημειώνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζητούν ισότιμο πλαίσιο λειτουργίας απέναντι στις μεγάλες αλυσίδες και δίκαιους όρους ανταγωνισμού τόσο στο φυσικό όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.