Chanel: Ο… Τζακ και η φασολιά προκάλεσαν επέλαση των hottest stars

Συστράτευση διασημοτήτων για την couture collection του οίκου Chanel στο Grand Palais του Παρισιού.

Τίλντα Σουίντον, Λουπίτα Νιόνγκο, Πέντρο Πασκάλ, Τεγιάνα Τέιλορ, Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι ήταν εκεί μαζί με την Αννα Γουίντουρ. Για πρώτη φορά ανταποκρίθηκε η ντίβα του γαλλικού σινεμά Κατρίν Ντενέβ που συνομίλησε με τις περιζήτητες tv stars Σάρα Πίτζεον και Αλέξα Ντέμι. Παρούσες και οι super stylish και διαχρονικές μούσες του label Σαρλότ Κασιράγκι, Ινές ντελα Φρεσάνζ, Βανέσα Παραντί κ.α. Ο κοσμαγάπητος, μέγας ανανεωτής creative director Mathieu Blazy μεταμόρφωσε το Grand Palais σε ονειρικό τοπίο εμπνευσμένος από το κλασικό παραμύθι «Ο Τζακ και η φασολιά». Eίναι τέτοια η επιρροή του, που η γαλλική Vogue κάνει λόγο για Blazy-mania!