Πάτρα: Στην Εντατική 31χρονη γυναίκα - Φέρεται να υπέστη αλλεργικό σοκ

Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου της Πάτρας Άγιος Ανδρέας, νοσηλεύεται μια γυναίκα 31 ετών, η οποία φέρεται να υπέστη αλλεργικό σοκ αμέσως μετά την ολοκλήρωση προγραμματισμένου χειρουργείου.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληρoφορίες η γυναίκα υποβλήθηκε σε γυναικολογική επέμβαση. Tο πρόβλημα φέρεται να παρουσιάστηκε κατά τη διαδικασία της ανάνηψης και η 31χρονη να εμφάνισε οξεία αλλεργική κρίση από τη χορήγηση αντιβιοτικού.

Μεταφέρθηκε στα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας», διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγγενείς της νεαρής γυναίκας εξέφρασαν την έντονη αγανάκτησή τους προς τους γιατρούς που χειρίστηκαν το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι της χορηγήθηκε η συγκεκριμένη αντιβίωση χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος για πιθανή αλλεργική αντίδραση.