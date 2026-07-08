Πάτρα; Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του δημοσιογράφου Στέφανου Πολίτη

Συλλυπητήρια ανακοίνωση από τον Δήμαρχο Πατρέων
Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με ανακοίνωσή του, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον δημοσιογράφο, εργαζόμενο στο Γραφείο Τύπου του Δήμου, Στέφανο Πολίτη, καθώς και σε όλη την οικογένεια και τους οικείους, για την απώλεια της μητέρας του, Αρετής Πολίτη.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr