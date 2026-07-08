Πάτρα; Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του δημοσιογράφου Στέφανου Πολίτη

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με ανακοίνωσή του, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον δημοσιογράφο, εργαζόμενο στο Γραφείο Τύπου του Δήμου, Στέφανο Πολίτη, καθώς και σε όλη την οικογένεια και τους οικείους, για την απώλεια της μητέρας του, Αρετής Πολίτη.