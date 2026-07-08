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Πάτρα; Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του δημοσιογράφου Στέφανου Πολίτη

Πάτρα; Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του δημ...

Συλλυπητήρια ανακοίνωση από τον Δήμαρχο Πατρέων

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με ανακοίνωσή του, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στον δημοσιογράφο, εργαζόμενο στο Γραφείο Τύπου του Δήμου, Στέφανο Πολίτη, καθώς και σε όλη την οικογένεια και τους οικείους, για την απώλεια της μητέρας του, Αρετής Πολίτη.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης Θάνατος Δημοσιογράφος
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