Αποφυλακίζεται ο Τζέιμς Δαλαμάγκας

Να αποφυλακιστεί αναμένεται από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος κρατήθηκε για τη δολοφονία ομογενούς στην Αυστραλία, για την οποία ήταν καταζητούμενος.

Έγινε προσφυγή και ζητήθηκε η προσωρινή αποφυλάκισή του μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για την έκδοσή του στην Αυστραλία ή όχι.

To αίτημα έγινε δεκτό και η αποφυλάκιση ίσως γίνει και σήμερα, με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε Αστυνομκό Τμήμα.