Αποφυλακίζεται ο Τζέιμς Δαλαμάγκας

Ίσως και σήμερα
Να αποφυλακιστεί αναμένεται από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος κρατήθηκε για τη δολοφονία ομογενούς στην Αυστραλία, για την οποία ήταν καταζητούμενος.
Έγινε προσφυγή και ζητήθηκε η προσωρινή αποφυλάκισή του μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για την έκδοσή του στην Αυστραλία ή όχι.
To αίτημα έγινε δεκτό και η αποφυλάκιση ίσως γίνει και σήμερα, με την επιβολή των περιοριστικών όρων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε Αστυνομκό Τμήμα.
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