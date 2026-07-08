Πάτρα: H συγκινητική αφιέρωση του Φέρρη στη Χριστίνα που "έφυγε" νωρίς

Μια πολύ συγκινητική στιγμή εκτυλίχτηκε στη διάρκεια της συναυλίας του δημοφιλούς τραγουδιστή Θοδωρή Φέρρη στην Πάτρα, στις 6 Ιουλίου.

Ο τραγουδιστής έκανε μια αφιέρωση στη Χριστίνα που έφυγε στα 15 της χρόνια μετά από τροχαίο.

Στο πλαίσιο της συναυλίας που έδωσε στο στάδιο της Παναχαΐκής αφιέρωσε το τραγούδι του «Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι» στη 15χρονη Χριστίνα Γαρουφαλή, η οποία με τον πρόωρο θάνατό της προσέφερε δώρα ζωής.

«Αφιερωμένο εξαιρετικά στο Χριστινάκι, που μας βλέπει από εκεί ψηλά…», είπε ο γνωστός καλλιτέχνης, εμφανώς συγκινημένος, ο οποίος αποδέχτηκε το αίτημα το αίτημα της μητέρας του κοριτσιού, Μαρίας.

Με αυτό τον τρόπο, να στείλει το μήνυμα στο παιδί της πως δεν την ξεχνούν. Η ίδια τον ευχαρίστησε, κάνοντας λόγο για έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, μα πάνω απ’ όλα με ευαισθησίες..

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