Χάρι Στάιλς: Ρεκόρ Γκίνες για 12 απανωτές, sold out συναυλίες στο ιστορικό Wembley

Τεράστια η δημοτικότητα του Βρετανού pop star, ξεπέρασε ακόμα και τους Goldplay σε αυτή την κατηγορία

Ντελίριο στον τελευταίο κύκλο συναυλιών του Χάρι Στάιλς στο εμβληματικό στάδιο Wembley του Λονδίνου. Πέτυχε 12 συνεχόμενες sold out εμφανίσεις με το πλήθος να τον αποθεώνει. Μάλιστα μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες για αυτό το κατόρθωμα, ξεπερνώντας σε αυτή την κατηγορία το διάσημο συγκρότημα των Goldplay. To περασμένο σαββατόβραδο αποχαιρετώντας τη βρετανική πρωτεύουσα ο 32χρονος ερμηνευτής, τραγουδοποιός και performer ήταν κατασυγκινημένος από το γεγονός. Αναφέρθηκε λοιπόν στα άλλα μέλη του γκρουπ «One Direction» καθώς μαζί τους έκανε τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα. «Δεν θα βρισκόμουν σε αυτή τη σκηνή αν δεν υπήρχαν τέσσερις φίλοι μου που αποτέλεσαν ένα τεράστιο κομμάτι αυτής της διαδρομής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νάιαλ [Χόραν], τον Λούι [Τόμλινσον], τον Ζέιν [Μάλικ] και τον αγαπημένο μου φίλο Λίαμ [Πέιν] για αυτές τις βραδιές και για όλα όσα έμαθα εκείνη τη περίοδο για, τη φιλία, για τα πάντα …τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό, δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ» είπε στη σκηνή.

Στην τελευταία συναυλία του Σαββάτου, περίπου 80.000 θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν παγκόσμια hits όπως «Aperture» και «Dance No More» από το νέο του άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», καθώς και αγαπημένα, κλασικά τραγούδια όπως τα «Adore You», «Watermelon Sugar», «Αs it was» και «Music for a Sushi Restaurant». Ηταν πραγματικά μια μοναδική στιγμή της τωρινής, μεγάλης περιοδείας του «Together, Together». Αρχικά ο Στάιλς είχε προγραμματίσει στο Wembley 6 συναυλίες αλλά διπλασίασε τον αριθμό λόγω της τεράστιας ζήτησης.