Χάρι Στάιλς: Ρεκόρ Γκίνες για 12 απανωτές, sold out συναυλίες στο ιστορικό Wembley

Τεράστια η δημοτικότητα του Βρετανού pop star, ξεπέρασε ακόμα και τους Goldplay σε αυτή την κατηγορία
Ντελίριο στον τελευταίο κύκλο συναυλιών του Χάρι Στάιλς στο εμβληματικό στάδιο Wembley του Λονδίνου.
Πέτυχε 12 συνεχόμενες sold out εμφανίσεις με το πλήθος να τον αποθεώνει. Μάλιστα μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες για αυτό το κατόρθωμα, ξεπερνώντας σε αυτή την κατηγορία το διάσημο συγκρότημα των Goldplay. To περασμένο σαββατόβραδο αποχαιρετώντας τη βρετανική πρωτεύουσα ο 32χρονος ερμηνευτής, τραγουδοποιός και performer ήταν κατασυγκινημένος από το γεγονός.
Αναφέρθηκε λοιπόν στα άλλα μέλη του γκρουπ «One Direction» καθώς μαζί τους έκανε τα πρώτα του καλλιτεχνικά βήματα. «Δεν θα βρισκόμουν σε αυτή τη σκηνή αν δεν υπήρχαν τέσσερις φίλοι μου που αποτέλεσαν ένα τεράστιο κομμάτι αυτής της διαδρομής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νάιαλ [Χόραν], τον Λούι [Τόμλινσον], τον Ζέιν [Μάλικ] και τον αγαπημένο μου φίλο Λίαμ [Πέιν] για αυτές τις βραδιές και για όλα όσα έμαθα εκείνη τη περίοδο για, τη φιλία, για τα πάντα …τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό, δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ» είπε στη σκηνή.
Στην τελευταία συναυλία του Σαββάτου, περίπου 80.000 θαυμαστές συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν παγκόσμια hits όπως «Aperture» και «Dance No More» από το νέο του άλμπουμ «Kiss All the Time. Disco, Occasionally», καθώς και αγαπημένα, κλασικά τραγούδια όπως τα «Adore You», «Watermelon Sugar», «Αs it was» και «Music for a Sushi Restaurant». Ηταν πραγματικά μια μοναδική στιγμή της τωρινής, μεγάλης περιοδείας του «Together, Together».
Αρχικά ο Στάιλς είχε προγραμματίσει στο Wembley 6 συναυλίες αλλά διπλασίασε τον αριθμό λόγω της τεράστιας ζήτησης.
«Το Γουέμπλεϊ είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς χώρους συναυλιών στον κόσμο, επομένως, το να πετύχει κανείς τις περισσότερες συνεχόμενες εμφανίσεις κατά τη διάρκεια μιας μόνο περιοδείας είναι ένα εξαιρετικό επίτευγμα. Η 12ήμερη σειρά εμφανίσεων του Χάρι Στάιλς, που έσπασε το ρεκόρ, αποτελεί απόδειξη της κλίμακας, της φιλοδοξίας και του πολιτισμικού αντίκτυπου των live εμφανίσεων του, καθώς και της απίστευτης σύνδεσης που έχει με τους θαυμαστές του» δήλωσε ο κριτής των Guinness World Records, Γουίλ Μάνφορντ (Will Munford).
Προσθέτουμε ότι ο καλλιτέχνης παραμένει και ένα από τα πιο επιδραστικά style icons της εποχής μας. Τα κοντά σορτσάκια που λάνσαρε στα τελευταία του live «σαρώνουν» στο διαδίκτυο.
Επόμενος σταθμός του είναι το Σάο Πάολο της Βραζιλίας στις 17 Ιουλίου, προτού αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη, όπου στις 26 Αυγούστου ξεκινά η εντυπωσιακή σειρά των 30 εμφανίσεών του στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν.
Θυμίζουμε πως ανακαλύφθηκε ως ταλέντο στο X- Factor και σήμερα κατέχει 6 Brit Awards, 3 Grammmy, 4 βραβεία MTV και πολυάριθμες ακόμα διακρίσεις. Με ένα Gucci φόρεμα έγινε ο πρώτος άνδρας σε solo εξώφυλλο της Vogue.
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