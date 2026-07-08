Έφη Αχτσιόγλου: «Δεν μιλάω με τον Τσίπρα, δεν έχουμε καμία επαφή για το νέο κόμμα»

«Δεν έχω καμία επικοινωνία εδώ και καιρό με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν με έχει καλέσει στο τηλέφωνο και δεν τον έχω καλέσει και εγώ». Με αυτά τα λόγια, η Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας στο Πρώτο Θέμα και τον Αντώνη Σρόιτερ, βάζει τέλος στα σενάρια που τη θέλουν να έχει ήδη συμφωνήσει με τον αρχηγό της ΕΛΑΣ για μετακίνησή της στο κόμμα. «Συμφωνούμε πολιτικά και ιδεολογικά, αλλά δεν έχουμε επαφή για να συμφωνήσουμε κάτι», λέει χαρακτηριστικά η πρώην βουλεύτρια και νυν μάχιμη δικηγόρος.



Η κυρία Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς και παρέδωσε την έδρα της. Επέστρεψε στη δικηγορία και περιγράφει τις εμπειρίες της σε φυλακές και δικαστήρια. Ο σύζυγός της, πάλι, Δημήτρης Τζανακόπουλος, έφυγε από τη Νέα Αριστερά, αλλά δεν παρέδωσε την έδρα του και έμεινε ανεξάρτητος βουλευτής. «Διαφωνώ μαζί του, αλλά δεν μπορώ να του επιβάλω τη γνώμη μου, όπως δεν μπορεί να μου επιβάλει τη δική του», λέει η κ. Αχτσιόγλου και δεν κρύβει ότι έγιναν και... οικογενειακοί καβγάδες για το θέμα. Δίνει, μάλιστα, και συμβουλή... σχέσεων, λέγοντας με χιούμορ ότι δεν θα πρότεινε σε καμία να βρει σύντροφο που να είναι πολιτικός της Αριστεράς, γιατί... τα αναλύουν πολύ όλα!

Χαρακτηρίζει την επιστροφή Τσίπρα ως λογικό αποτέλεσμα μιας πορείας της Κεντροαριστεράς που δεν κατάφερε να αναδείξει κανέναν άλλο ηγέτη. Στέλνει μήνυμα προσέγγισης με τον Αλέξη Τσίπρα, με το ζητούμενο να είναι, όμως, τελικά, όπως φαίνεται, ποιος από τους δύο θα πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο πρώτος. Τονίζει ότι γύρω από τον κ. Τσίπρα θα πρέπει να στηθεί ένας πόλος που να μπορεί να αντιμετωπίσει τον κ. Μητσοτάκη.

Η κ. Αχτσιόγλου κάνει την αυτοκριτική της για την ήττα της από τον Στέφανο Κασσελάκη. Μιλάει για τα δικά της λάθη σε αυτή τη μάχη, αλλά και για τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που τον υποστήριξαν, αν και κανείς δεν τον γνώριζε πραγματικά.

Στο ερώτημα για το τι θα πρέπει να αλλάξει μια κυβέρνηση στη φορολογία, η κ. Αχτσιόγλου μιλάει για «κατάργηση προκλητικών φοροαπαλλαγών». Ως τέτοιες αναφέρει τη μείωση του φόρου στα μερίσματα και στη συγκέντρωση κεφαλαίου, αλλά και τον χαμηλό φόρο των εταιρειών.

Με δύο παιδιά πλέον, το ένα μωρό, στο δίλημμα «οικογένεια ή πολιτική» δηλώνει ότι θα διάλεγε σίγουρα την οικογένεια. Για εκείνη, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος είναι ένας καλός σύζυγος που βοηθάει στις δουλειές του σπιτιού, πλένει πιάτα και αλλάζει πάνες. Απλά... δεν τα κάνει πολύ καλά. «Η μητρότητα με άλλαξε τελείως ως άνθρωπο», δηλώνει, και στέλνει μήνυμα σε όσες γυναίκες επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί, ότι αυτό θα αλλάξει τελείως τη ζωή τους, προς το καλύτερο.