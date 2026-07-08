Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε 59χρονο στη Νέα Παραλία

Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε 59χρονο στη ...

Χειροπέδες στον 49χρονο ιδιοκτήτη του

Σκύλος δάγκωσε 59χρονο άνδρα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες.

Ο 49χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου συνελήφθη από αστυνομικούς του Aστυνομικού Tμήματος Λευκού Πύργου για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της Νομοθεσίας περί ζώων.

Ειδήσεις Τώρα

Θεσσαλονίκη: Παράνομη εταιρεία ανακύκλωσης στο Καλοχώρι - Μία σύλληψη και δικογραφία σε δύο άτομα

Σπείρα διαρρηκτών άδειαζε κοσμηματοπωλεία – Πώς δρούσε η συμμορία- BINTEO

Ιταλικό χωριό επιβάλλει πρόστιμα έως 200 ευρώ για εμφανίσεις με μαγιό ή χωρίς μπλούζα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θεσσαλονίκη Σκύλος
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1\u03bb\u03bf\u03bd\u03af\u03ba\u03b7","\u03a3\u03ba\u03cd\u03bb\u03bf\u03c2"]
837221
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις