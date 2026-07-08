Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε 59χρονο στη Νέα Παραλία

Χειροπέδες στον 49χρονο ιδιοκτήτη του
Σκύλος δάγκωσε 59χρονο άνδρα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες.
Ο 49χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου συνελήφθη από αστυνομικούς του Aστυνομικού Tμήματος Λευκού Πύργου για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της Νομοθεσίας περί ζώων.
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