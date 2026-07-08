Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε 59χρονο στη Νέα Παραλία

Σκύλος δάγκωσε 59χρονο άνδρα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες.

Ο 49χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου συνελήφθη από αστυνομικούς του Aστυνομικού Tμήματος Λευκού Πύργου για σωματική βλάβη από αμέλεια και παράβαση της Νομοθεσίας περί ζώων.