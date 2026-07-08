Ο Βασίλης Λέκκας τραγουδάει επιτυχίες του Τόλη Βοσκόπουλου στο Royal ενισχύοντας την Καλλιπάτειρα

Ραντεβού με τον γνωστό ερμηνευτή Βασίλη Λέκκα την προσεχή Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 9 το βράδυ.

Στον υπαίθριο χώρο του Royal της Ακτής Δυμαίων αναμένεται αφιέρωμα στον αξέχαστο πρίγκιπα του λαικού τραγουδιού Τόλη Βοσκόπουλο. Θα παρουσιαστούν οι δημοφιλέστερες επιτυχίες του και μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο τοπικό παράρτημα του γυναικείου σωματείου «Καλλιπάτειρα».

Το πατρινό περιοδικό Πατρινόραμα υπογράφει τη διοργάνωση. Το αφιέρωμα τιτλοφορείται «Στον αστερισμό του Τόλη» και τα εισιτήρια κοστίζουν 15 ευρώ. «Το φεγγάρι πάνωθε μου», «Πριν χαθεί τ’ όνειρό μου», «Εκείνη», Εγώ αγαπώ μια», «Κι εσύ θα φύγεις», «Αγωνία» δεν θα λείψουν βέβαια από το ρεπερτόριο της βραδιάς.