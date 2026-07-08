Σπείρα διαρρηκτών άδειαζε κοσμηματοπωλεία – Πώς δρούσε η συμμορία- BINTEO

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν από τις αρχές του 2026, έχοντας ως ορμητήριο οικισμό στον Άνω Κορυδαλλό.
Βίντεο-ντοκουμέντα καταγράφουν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των κοσμηματοπωλών και των χρυσοχόων, πριν από την εξάρθρωσή της από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής, οδηγώντας στη σύλληψη εννέα μελών της συμμορίας, ηλικίας από 21 έως 45 ετών.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν από τις αρχές του 2026, έχοντας ως ορμητήριο οικισμό στον Άνω Κορυδαλλό. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων και επτά κλοπές οχημάτων σε περιοχές όπως η Νίκαια, το Μοσχάτο, ο Κορυδαλλός και άλλες περιοχές της Αττικής, ενώ η συνολική αξία της λείας υπολογίζεται ότι φτάνει τις 370.000 ευρώ.
Η δράση της συμμορίας ήταν ιδιαίτερα οργανωμένη και βασιζόταν σε συγκεκριμένη μεθοδολογία. Αρχικά τα μέλη της επέλεγαν το κοσμηματοπωλείο-στόχο και στη συνέχεια έκλεβαν αυτοκίνητα από διάφορες περιοχές της Αττικής, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως οχήματα διαφυγής κατά τη διάρρηξη. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης εγκατέλειπαν τα κλεμμένα οχήματα στον Άνω Κορυδαλλό και αποχωρούσαν με άλλα μέσα μεταφοράς, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.
Οι διαρρήξεις πραγματοποιούνταν κυρίως κατά τις βραδινές ώρες. Οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με μαύρες κουκούλες και φορούσαν γάντια, ενώ κινούνταν με απόλυτα συντονισμένο τρόπο, ολοκληρώνοντας τις επιθέσεις τους μέσα σε ελάχιστο χρόνο.
Τα κλοπιμαία παραδίδονταν σε συνεργό της οργάνωσης στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, ο οποίος φέρεται να αναλάμβανε τη διάθεσή τους στην παράνομη αγορά και στη συνέχεια τη διανομή των κερδών στα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής ομάδας.
Τα δύο βίντεο-ντοκουμέντα που παρουσιάζονται αποτυπώνουν τον τρόπο δράσης της συμμορίας. Στο πρώτο, οι διαρρήκτες καταφέρνουν μέσα σε μόλις ενάμιση λεπτό να παραβιάσουν την είσοδο κοσμηματοπωλείου, να εισβάλουν στο κατάστημα και να αδειάσουν τις προθήκες με κοσμήματα και χρυσαφικά, μεταδίδει το ertnews. Τα κλοπιμαία μεταφέρονται με κάδους απορριμμάτων στο κλεμμένο όχημα που τους περιμένει έξω από το κατάστημα, πριν εξαφανιστούν.
Στο δεύτερο βίντεο καταγράφεται αντίστοιχη επιχείρηση, με τους δράστες να τοποθετούν τα κλεμμένα κοσμήματα σε καφάσια και κούτες, ολοκληρώνοντας τη διάρρηξη σε λιγότερο από δύο λεπτά. Στη συνέχεια επιβιβάζονται στο κλεμμένο όχημα και κατευθύνονται προς το ορμητήριό τους στον Άνω Κορυδαλλό, όπου το εγκαταλείπουν και συνεχίζουν τη διαφυγή τους με άλλα οχήματα, προκειμένου να μην αφήνουν ίχνη.
Η ταχύτητα, ο απόλυτος συντονισμός και η κατανομή ρόλων μεταξύ των μελών της συμμορίας αποτυπώνονται ξεκάθαρα στα βίντεο, καθώς κάθε δράστης είχε προκαθορισμένο ρόλο: άλλος παραβίαζε την είσοδο και τις προθήκες, άλλοι συγκέντρωναν τη λεία και άλλος είχε αναλάβει το όχημα διαφυγής, στοιχείο που αναδεικνύει τον υψηλό βαθμό οργάνωσης της εγκληματικής ομάδας.
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