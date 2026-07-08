Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Τι σέρβιρε ο Ερντογάν στους ηγέτες

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παρέθεσε, μαζί με τη σύζυγό του Εμινέ, επίσημο δείπνο προς τιμήν των ηγετών και των συνοδών τους που συμμετέχουν στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Συγκρότημα (Beştepe), χωρίς την παρουσία των μέσων ενημέρωσης.

Το μενού που παρατέθηκε στους ηγέτες είχε ως ορεκτικά:

- Παραδοσιακή πίτα ψημένη σε πέτρινο φούρνο, με βούτυρο Τραπεζούντας και αγνό μέλι κηρήθρας από το Χιζάν.

- Σοτέ εποχικών λαχανικών με ελαιόλαδο, συνοδευόμενο από καπνιστό γιαούρτι Ντενιζλί.

Το ζεστό ορεκτικό ήταν

- Μαντί (χειροποίητα παραδοσιακά ζυμαρικά με κιμά) από την Καισάρεια, με γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ πιπεριάς από το Αϊάς.

Για κυρίως πιάτο οι επιλογές ήταν δύο:

- Φιλέτο λαβρακιού με ταραμά, αγκινάρα Urla Sakız και αμπελόφυλλα Τοκάτ.

- Μοσχαρίσιο πλευρό που ψήθηκε για ώρα σε σιγανή φωτιά, με καμένο βούτυρο Τραπεζούντας, καπνιστή μελιτζάνα και πιλάφι από καβουρδισμένο πράσινο σιτάρι (firik) με μανιτάρια μορχέλες.

Το επιδόρπιο για τους ηγέτες ήταν:

- Sütlü Nuriye, ένα παραδοσιακό γλυκό που μοιάζει με μπακλαβά αλλά με πιο ελαφριά κρέμα, σερβιρισμένο με αφρό φιστικιού Γκαζιαντέπ, παγωτό Καχραμανμαράς και άρωμα περγαμόντο.