Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Τοξικές ουσίες μπορεί να αποθηκευτούν για χρόνια στον ανθρώπινο οργανισμό

Ακόμα και για χρόνια μπορεί να παραμείνει στον ανθρώπινο οργανισμό, αφού συσσωρεύεται στον λιπώδη ιστό, μέρος των τοξικών ουσιών που εκλύθηκαν στην ατμόσφαιρα από την καύση των ανακυκλώσιμων και άλλων συνθετικών υλικών κατά την πυρκαγιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, η οποία μπορεί να αντιμετωπίστηκε αλλά εξακολουθούν να σιγοκαίνε μικροεστίες στα εργοστάσια και στις άλλες επιχειρήσεις που καταστράφηκαν.

Τα παραπάνω ανέφερε στο ethnos.gr ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Νίκος Θωμαΐδης, σημειώνοντας ότι το επίπεδο της βλάβης στους ανθρώπους δεν μπορεί να εκτιμηθεί επακριβώς, αφού εξαρτάται και από τον κάθε οργανισμό. Είναι δεδομένο ότι κάποιες από τις ουσίες που εκλύθηκαν, είναι τοξικές και κατά συνέπεια καρκινογόνες, ωστόσο, κάποιοι οργανισμοί μπορεί να μην παρουσιάσουν σε ολόκληρη τη ζωή τους το παραμικρό πρόβλημα.

Κατά τον κ. Θωμαΐδη, σε δυσχερέστερη θέση βρίσκονται τα άτομα -και κυρίως αυτά που βρίσκονται εγγύτερα στην περιοχή της πυρκαγιάς-, που πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα, από μορφή καρκίνου και από καρδιοαγγειακές παθήσεις, Αυτά πρέπει να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους με ανακυκλούμενο εσωτερικό αέρα σίγουρα για 2-3 ημέρες μετά το ολοκληρωτικό σβήσιμο της πυρκαγιάς. Όσο συνεχίζουν να υπάρχουν μικροεστίες, εξακολουθούν να διοχετεύονται ρύποι στην ατμόσφαιρα, έστω σε μικρότερες ποσότητες.

Ο υπόλοιπος πληθυσμός που βρίσκεται κοντά στις εστίες αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, θα πρέπει να φοράει μάσκα, ώστε να μειώσει την έκθεση στις τοξικές ουσίες.

«Κάποιες από αυτές τις ουσίες μπορεί να παραμείνουν για πολλά, ακόμα και για εκατοντάδες, χρόνια στο περιβάλλον, αφού δεν διασπώνται. Άρα και στην περιοχή θα παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Την πρώτη και μεγαλύτερη επιβάρυνση δέχτηκε η περιοχή γύρω από τα εργοστάσια που κάηκαν με τα ανακυκλώσιμα και τα άλλα συνθετικά υλικά. Τη δεύτερη επιβάρυνση προκάλεσε η μεταφορά των ρύπων στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης αλλά και πέρα από αυτό. Το νέφος που συγκεντρώθηκε, κινήθηκε με τη φορά του αέρα και όσο κατεβαίνει νοτιότερα, τόσο μειώνεται η επιβάρυνση», λέει στο ethnos.gr ο κ. Θωμαΐδης.

Επίσης, κατά τον ίδιο, οι περισσότεροι από τους ρύπους που εκλύθηκαν στην ατμόσφαιρα, είναι χαρακτηρισμένοι ως τοξικοί και κατά συνέπεια καρκινογόνοι. Μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι και μετρήσεις στη γη, τον υδροφόρο ορίζονται και τον αέρα αλλά και να ληφθούν μέτρα για τη διαχείριση των τοξικών και επικίνδυνων υλικών. Τα καμένα υλικά θα πρέπει να απομακρυνθούν από το σημείο και να μεταφερθούν σε ειδικούς χώρους και όσα δεν καταστράφηκαν εντελώς, να καούν ή να θαφτούν.

Στο 100% απορροφώνται από τον ανθρώπινο οργανισμό



Σύμφωνα με τον καθηγητή Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, οι ουσίες που εκλύθηκαν στην ατμόσφαιρα, απορροφώνται στο 100% από τον ανθρώπινο οργανισμό.

«Δεν μπορεί να πει κάποιος, ποιες ενδεχομένως συνέπειες θα έχει όλος ο κόσμος, ο οποίος ήρθε σε κίνδυνο. Ο καθένας έχει διαφορετικό οργανισμό. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολύ μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι, οι οποίοι καπνίζουν καθημερινά, δηλαδή βάζουν στον οργανισμό τους τέτοιες ουσίες, χωρίς να παρουσιάζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Την ώρα της φωτιάς μπορεί να έχει κάποιος όλες τις τοξικότητες, κάτι που το καταλαβαίνει από το βήχα. Αν έχει χρόνια πνευμονοπάθεια, πιθανότατα θα επιβαρυνθεί η νόσος», λέει ο κ. Θωμαΐδης.

Κατά τον ίδιο, μακροπρόθεσμα ένα μέρος των ουσιών αυτών θα αποβληθεί από τον οργανισμό μέσω των ούρων και των κοπράνων, όμως, το υπόλοιπο θα μείνει ακόμα και για χρόνια στον άνθρωπο.

«Αυτές οι ουσίες είναι σταθερές και συνήθως συγκεντρώνονται και συσσωρεύονται στον λιπώδη ιστό. Μπορεί εκεί να αποθηκευτούν για χρόνια, όμως, κάποιοι οργανισμοί μπορεί να μην εκδηλώσουν ποτέ ιατρικό συμβάν. Ο μεγάλος κίνδυνος, το μεγάλο κύμα εκλύθηκε κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς και πιο συγκεκριμένα την Κυριακή και την Δευτέρα. Προφανώς πλέον ο κίνδυνος έχει μειωθεί αλλά δεν έχει σταματήσει. Σε κάθε μεγάλη πυρκαγιά, ακόμα και στις δασικές πυρκαγιές, εκλύονται διάφορες τοξικές ουσίες, πόσο μάλλον αν καίγονται ανακυκλώσιμα και άλλα συνθετικά υλικά», τονίζει στο ethnos.gr ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ.