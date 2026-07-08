Πάτρα: Νεαρή κατέρρευσε στο κέντρο

Νεαρή κατέρρευσε στο κέντρο της Πάτρας. Το συμβάν έγινε στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου.

Επί τόπου έσπευσε δικυκλιστής του ΕΚΑΒ, όπου της έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Η γυναίκα συνήλθε άμεσα ενώ ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.