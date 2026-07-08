Πάτρα: Νεαρή κατέρρευσε στο κέντρο

Επί τόπου το ΕΚΑΒ
Νεαρή κατέρρευσε στο κέντρο της Πάτρας. Το συμβάν έγινε στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου.
Επί τόπου έσπευσε δικυκλιστής του ΕΚΑΒ, όπου της έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Η γυναίκα συνήλθε άμεσα ενώ ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.
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