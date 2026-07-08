Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο– Ζευγάρι ηλικιωμένων στο Ευηνοχώρι «έφυγε» με λίγες ώρες διαφορά

Μια ιστορία που προκαλεί βαθιά συγκίνηση εκτυλίχθηκε στο Ευηνοχώρι, εκεί όπου ένα ηλικιωμένο ζευγάρι ολοκλήρωσε το κοινό του ταξίδι στη ζωή με διαφορά μόλις λίγων ωρών.

Πρώτα έφυγε από τη ζωή ο σύζυγος και την επόμενη ημέρα τον ακολούθησε η σύζυγός του, σαν να μην άντεχε να μείνει μακριά από τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε μια ολόκληρη ζωή γεμάτη αγάπη, χαρές, δυσκολίες και κοινές αναμνήσεις.

Η είδηση συγκίνησε την τοπική κοινωνία, καθώς τέτοιες ιστορίες υπενθυμίζουν πως υπάρχουν δεσμοί που δεν λύνονται ούτε μπροστά στο αναπόφευκτο τέλος. Ένας κοινός βίος, μια κοινή πορεία και, τελικά, ένα κοινό τελευταίο ταξίδι.

Η εξόδιος ακολουθία και των δύο τελέστηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με συγγενείς, φίλους

πηγή nafpakrtianews.gr