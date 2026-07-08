Βενεζουέλα: Μητέρα με τα τρία παιδιά της βρέθηκαν ζωντανοί μετά από 14 μέρες

Δεκατέσσερις ημέρες μετά τον φονικό σεισμό που κατεδάφισε τη Βενεζουέλα, χιλιάδες αγνοούνται κάτω από τα συντρίμμια των σπιτιών τους. Θαύμα αποτελεί ακόμα μία συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης αφού μία μητέρα με τα τρία παιδιά της βρέθηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια κτιρίου.

Κάτω από τα ερείπια κτιρίου στη Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, την ώρα που ο επίσημος αριθμός των θυμάτων από τον σεισμό συνέχιζε να αυξάνεται, η διάσωση 4 ανθρώπων δίνει ελπίδα και για τους υπόλοιπους αγνοούμενους.

3.685 οι νεκροί, σύμφωνα με νέο απολογισμό

Ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου έγινε ακόμη πιο βαρύς, φτάνοντας τους 3.685 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της χώρας που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη.

Εκτός από τους 3.685 νεκρούς, γίνεται λόγος για 16.740 τραυματίες. Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν εκτιμήσεις για τον αριθμό των αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ έχει υπολογίσει πως ενδέχεται να είναι ως και 50.000. Άλλες πηγές αναφέρονται σε μέγεθος πιο κοντά στους 10.000.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 3.535 νεκρούς.