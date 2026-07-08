Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες
Σήμερα Τετάρτη 08 Ιουλίου 2025 είναι της Οσίου Θεοφίλου μυροβλύτου, Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν:
Θεόφιλος, Θεοφίλη, θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ, Φιλίτσα, Φίλια *
Προκόπιος, Προκόπης, Προκοπία
(* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα)
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