Πάτρα: Φωτιά σε αυτοκίνητο τα ξημερώματα

Στην Αγυιά
Φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο εκδηλώθηκε στην Πάτρα. Το συμβάν σημειώθηκε στη 1 τα ξημερώματα στην περιοχή της Αγυιάς.
Επί τόπου έφτασε η πυεοσβεστική για την κατάσβεση με ένα όχημα και τρεις άνδρες
Θρίλερ στον Λόγγο: Επανεξετάζεται το ενδεχόμενο η μητέρα να σκότωσε τον γιο και να αυτοκτόνησε
Άδεια σε δόσεις: Πώς αλλάζει το καθεστώς για χιλιάδες εργαζομένους
Έρχονται οι θερινές εκπτώσεις- Η ημερομηνία-κλειδί και η Κυριακή λειτουργίας των καταστημάτων
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr