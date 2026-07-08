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Πάτρα: Φωτιά σε αυτοκίνητο τα ξημερώματα

Πάτρα: Φωτιά σε αυτοκίνητο τα ξημερώματα

Στην Αγυιά

Φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο εκδηλώθηκε στην Πάτρα. Το συμβάν σημειώθηκε στη 1 τα ξημερώματα στην περιοχή της Αγυιάς.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά σε αυτοκίνητο Πυροσβεστική
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