Πάτρα: Φωτιά σε αυτοκίνητο τα ξημερώματα

Φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο εκδηλώθηκε στην Πάτρα. Το συμβάν σημειώθηκε στη 1 τα ξημερώματα στην περιοχή της Αγυιάς.

Επί τόπου έφτασε η πυεοσβεστική για την κατάσβεση με ένα όχημα και τρεις άνδρες