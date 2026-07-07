Έφυγε από τη ζωή στα 91 του ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος

Ο ηθοποιός Τάκης Παναγόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, με τον Σπύρο Μπιμπίλα να κάνει γνωστή την είδηση του θανάτου του.

Μέσα από την ανάρτησή του στα social media έκανε λόγο για έναν αγωνιστή και εργάτη του θεάτρου, αλλά και για έναν πολιτικοποιημένο άνθρωπο. «Αθόρυβος» και «ακάματος», τόνισε ο Σπύρος Μπιμπίλας, σημείωσε τη δική του πορεία στο σανίδι, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η κηδεία του Τάκη Παναγόπουλου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δημητσάνα.

Αποχαιρετώντας τον συνάδελφό του, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε στην ανάρτηση που έκανε: «Δυστυχώς ακόμα ένας αγαπημένος μας ηθοποιός έφυγε σήμερα από κοντά μας. Στα 91 του ο Τάκης Παναγόπουλος ένας αθόρυβος και ακάματος ηθοποιός με σημαντική πορεία στο θέατρο και με δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ένας αγωνιστής εργάτης του θεάτρου και πολιτικοποιημένος άνθρωπος. Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δημητσάνα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Τάκη».