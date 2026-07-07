Πάτρα: Το ανακαινισμένο Αστήρ στο νυχτερινό σκηνικό της πόλης- ΦΩΤΟ

Το νέο πρόσωπο του πρώην ξενοδοχείου Αστήρ γίνεται πλέον αισθητό όχι μόνο την ημέρα, αλλά και μετά τη δύση του ηλίου.

Ο σύγχρονος εξωτερικός φωτισμός του κτιρίου αναδεικνύει την αρχιτεκτονική του, μεταμορφώνοντας την εικόνα ενός από τα πιο εμβληματικά σημεία της παραλιακής ζώνης της Πάτρας.

Το Mercure Patras Astir, που δεσπόζει στο κεντρικό λιμάνι της πόλης, ξεχωρίζει πλέον για τη φωτεινή του όψη, η οποία αναδεικνύει τις γραμμές και τον όγκο του κτιρίου, προσδίδοντας νέα αισθητική στο αστικό τοπίο

Οι φωτογραφίες είναι του δημοσιογράφου Ανδρέα Βρή.