Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026.

(Σελήνη στον Ταύρο – σε χάση)

(Διέλευση Αφροδίτης στην Παρθένο)

Κριός

Θα σας αναγκαστείτε να επαναξιολογήσετε κάποιες αρχές ή πεποιθήσεις σας, που τώρα θα σας φανούν αναχρονιστικές ή λανθασμένες. Οι σχέσεις με τους γύρω σας υπάρχει έντονη πιθανότητα να αλλάξουν. Κάποιοι θα χωρίσουν το διάστημα αυτό, άλλοι θα ερωτευθούν, ορισμένοι ίσως επιστρέψουν στην πατρική εστία και ίσως άλλοι να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με συγγενικά πρόσωπα.

Ταύρος

Η πλανητική συγκυρία της μέρας αυξάνει την επιθυμία σας να αγωνιστείτε ή να διαγωνιστείτε και να κερδίσετε. Όποια ενέργεια ξεκινήσει τώρα αναμένεται να στεφτεί από επιτυχία, κυρίως όμως στον αθλητισμό, στις επιχειρήσεις ή ακόμη και στην αισθηματική σας ζωή. Η καλή τύχη που απολαμβάνετε οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ισχυρή πίστη στον εαυτό σας, αλλά και στις καλές σας προθέσεις. Η καλή κρίση θα σας βοηθήσει να διακρίνετε τις ευκαιρίες που θα σας οδηγήσουν σε προσωπική, υλική και πνευματική ανάπτυξη.

Δίδυμοι

Απογοήτευση και μοναξιά ίσως να αισθανθείτε και θα έχετε την διάθεση να κρυφτείτε στο καβούκι σας. Καλύτερα όμως θα ήταν να βρείτε έξω, έστω και με το ζόρι, και να χαλαρώσετε με φιλική παρέα. Προσέξτε όμως ποιόν εμπιστεύεστε, ιδίως στον εργασιακό σας χώρο. Υπάρχει αρκετό παρασκήνιο γύρω σας που προσπαθεί να σας υπονομεύσει και δεν είναι ανάγκη να τους οπλίσετε το χέρι…

Καρκίνος

Οι εξελίξεις στο εργασιακό σας περιβάλλον είναι θετικές και τα πρώτα απτά αποτελέσματα της σκληρής σας δουλειάς δεν θα αργήσουν να φανούν. Κάτι σημαντικό που είχατε αναλάβει στον εργασιακό τομέα κοντεύει να ολοκληρωθεί. Διατηρείστε τις σχέσεις σας με τους συναδέλφους ή συνεργάτες σε αρμονικό επίπεδο για να μην σας βγάλουν άλλου είδους προβλήματα από την πορεία σας.

Λέων

Η μέρα θα σας βοηθήσει να ατενίσετε με μεγαλύτερη σιγουριά το μέλλον σας. Μην αμφιβάλετε για τις δυνατότητες, τις ικανότητες ή τα ταλέντα σας και αδράξτε τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν για αλλαγές. Μην διστάζετε να απαλλαγείτε από ότι δεν εξυπηρετεί πια τους στόχους σας ή δεν είναι πια αποδοτικό. Τα συνηθισμένα πράγματα έπαψαν πια να σας εμπνέουν, οπότε χρειάζεστε καινούργια ερεθίσματα για να πάτε μπροστά.

Παρθένος

Η πρόοδος στα επαγγελματικά σας είναι σταθερή και κερδίζετε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων σας. Βάλτε ξεκάθαρα οικονομικά όρια και μη διστάσετε να πείτε "όχι" αν κάποιος ζητά περισσότερα από ότι είναι δίκαιο. Προσέξτε πιθανές συγχύσεις στις προσωπικές σας σχέσεις και επιδιώξτε την ειλικρίνεια. Η μέρα προσφέρεται για προσωπικά επιτεύγματα και ανάδειξη των δεξιοτήτων σας, που θα φέρουν οφέλη. Μπορείτε να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για την επέκταση των σχεδίων σας, αρκεί να θέσετε αυστηρά όρια στο ρίσκο. Μείνετε ήρεμοι σε κοινωνικές εντάσεις και αποφύγετε λόγια που μπορεί να πληγώσουν.

Ζυγός

Η καριέρα σας βρίσκεται στο επίκεντρο και οι προσπάθειές σας αρχίζουν να αναγνωρίζονται από ανωτέρους. Μια επαγγελματική πρόταση ή μια εξέλιξη στη δουλειά μπορεί να σας χαροποιήσει ιδιαίτερα. Φροντίστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας απέναντι σε αυξημένες ευθύνες. Η μέρα υποδηλώνει ότι η επιτυχία έγκειται στην διατήρηση της ηρεμίας, στην εμπιστοσύνη στη διαίσθηση και στο να επιτρέψετε να ξεδιπλώνονται οι καταστάσεις οργανικά αντί να επιβάλλετε αποτελέσματα.

Σκορπιός

Πρόκειται για μια μέρα που αναμένεται να φέρει ξεκαθαρίσματα, τα οποία είναι πολύ πιθανόν να είναι οριστικά και αμετάκλητα. Σκοτεινά μυστικά μπορεί να γίνουν γνωστά ή περίεργες υποθέσεις ενδέχεται να διαλευκανθούν. Σε κάποιες περιπτώσεις οι επιπτώσεις των αποκαλύψεων μπορεί να είναι καταστροφικές και να χρειαστεί να ξεκινήσει κανείς από το μηδέν.

Τοξότης

Θα αισθανθείτε σήμερα ότι είστε απόλυτα ευχαριστημένοι με την δουλειά σας. Θεωρείτε ότι είστε πιστοί στις στοχεύσεις σας και συνεπείς και τίμιοι απέναντι στους συνεργάτες ή συναδέλφους. Όσο και αν προσπαθείτε να είστε παντού καλοί και να προσπαθείτε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ένα δεν καταφέρετε να ισορροπήσετε εσείς και να είστε εσείς καλά, τίποτε το θεαματικό δεν μπορεί να γίνει.

Αιγόκερως

Θα υπάρξει ένα κλίμα φιλοσοφικής διάθεσης και σύγχυσης συναισθημάτων, που θα σας κάνουν να νιώσετε ευαίσθητοι, και μια τάση να προσφέρετε. Αφοσιωθείτε στην εργασία σας και μην ξοδεύετε χρήματα άσκοπα. Επωφεληθείτε από τις επαγγελματικές σας γνωριμίες. Η μέρα είναι ιδανική να προωθήσετε τα σχέδια σας

Υδροχόος

Ίσως να είστε λίγο κακοδιάθετοι σήμερα αλλά δεν θα πρέπει να αφήσετε την μέρα να πάει χαμένη. Προσαρμοστείτε στα δεδομένα της στιγμής ή της εποχής και αντιμετωπίστε με θετική διάθεση τις προκλήσεις. Δεν είναι η καριέρα όλη σας η ζωή και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσετε. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στον επαγγελματικό τομέα, μην τα μεταφέρετε στην σχέση σας, γιατί θα βλάψετε και την προσωπική σας ζωή.

Ιχθείς

Η σημερινή μέρα στρέφει την προσοχή σας στην αισθηματική σας ζωή. Οι μοναχικοί του ζωδίου σας μπορεί να γνωρίσετε ένα ενδιαφέρον άτομο, ενώ οι δεσμευμένοι συνιστάται να είστε πιο ανεκτικοί με τον σύντροφό σας. Κάποιοι μεταξύ σας θα αποζητήσουν την ελευθερία τους, άλλοι θα προβούν σε αλλαγές στην σχέση τους, ώστε να καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες τους, και άλλοι θα την εμβαθύνουν, σκεπτόμενοι μια επισημοποίηση.