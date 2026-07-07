Μπέττυ Μαγγίρα- Δημήτρης Μάζης: Σπάνια οικογενειακή εμφάνιση

Μια σπάνια οικογενειακή εμφάνιση πραγματοποίησαν η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Δημήτρης Μάζης το βράδυ της Δευτέρας (06.07.2026), έχοντας στο πλευρό τους τη μία από τις δύο κόρες τους, Αντριάνα.

Η παρουσιάστρια και performer, Μπέττυ Μαγγίρα, βρέθηκε μαζί με τον Πάτρινό σύζυγό της και προπονητή της ομάδας πόλο του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Μάζης, αλλά και την μεγαλύτερη κόρη τους στο Θέατρο Άλσος, όπου απόλαυσαν τη Νατάσα Θεοδωρίδου επί σκηνής.

Μάλιστα, οι τρεις τους πόζαραν χαμογελαστοί στον φωτογραφικό φακό, σε ένα από τα σπάνια κοινά στιγμιότυπά τους, καθώς το ζευγάρι έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά την οικογενειακή του ζωή μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα.

Μάλιστα, η οικογένεια είχε την ευκαιρία να συναντήσει τη Νατάσα Θεοδωρίδου στα παρασκήνια και να φωτογραφηθεί μαζί της, λίγο μετά τη μουσική βραδιά.

Η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Δημήτρης Μάζης έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια και έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την Αντριάνα και την Καλλινίκη.

Παρότι και οι δύο γονείς είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμοι, έχουν φροντίσει να προστατεύουν την καθημερινότητα των παιδιών τους, γι’ αυτό και οι κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Αυτή την περίοδο, πάντως, η Μπέττυ Μαγγίρα βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο. Η ίδια θα βρίσκεται στην κριτική επιτροπή του νέου κύκλου του GNTM, με τα γυρίσματα να βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.