Dara: «Ήμουν έτοιμη να εγκαταλείψω τη Eurovision»

«Η αγάπη είναι η απάντηση. Είναι το μεγαλύτερο κλειδί που έχω βρει. Και μέχρι σήμερα με έχει οδηγήσει μόνο σε καλά πράγματα, δόξα τω Θεώ» είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή της η φετινή νικήτρια της Eurovision, Dara.

Μια πιο προσωπική πλευρά της αποκάλυψε η Dara σε συνέντευξή της στο MAD TV, μιλώντας ανοιχτά για τη δύναμη της αγάπης, τις στιγμές αμφιβολίας πριν από τη Eurovision, αλλά και τους «σύγχρονους δαίμονες» που καλείται να αντιμετωπίσει. Η Βουλγάρα τραγουδίστρια, που έγραψε ιστορία χαρίζοντας στη χώρα της την πρώτη της νίκη στη Eurovision με το «Bangaranga», αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε ο σύζυγός της στην πορεία της προς τον διαγωνισμό, αποκαλύπτοντας πως ήταν εκείνος που δεν την άφησε να κάνει πίσω όταν η ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με τις αμφιβολίες της.

«Νομίζω ότι το άγχος υπήρξε ένα τεράστιο κομμάτι όλων αυτών. Και το να ψάχνω βαθιά μέσα μου… όχι ακριβώς για τους “δαίμονές” μου, αλλά για τα πράγματα που φοβάμαι. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι νέοι, σύγχρονοι δαίμονες.

Είναι το άγχος, η ντροπή, το να βρίσκεσαι μέσα σε αυτόν τον χαοτικό χώρο. Προχωράμε τόσο γρήγορα με τα social media, με όλα όσα κάνουμε. Ο κόσμος περιστρέφεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς, που μερικές φορές χρειάζεται απλώς να κάνεις ένα βήμα πίσω και να παρατηρήσεις. Να πεις: “Εντάξει, αυτό είναι που συμβαίνει”.

Και να ανακαλύψεις πού βρίσκονται οι αδυναμίες σου. Τι υπάρχει στις σκιές σου. Γιατί πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει και μια σκοτεινή πλευρά, μια “σκιά”. Και αν βάζεις πίσω σου όλα όσα δεν σου αρέσουν στον εαυτό σου, κάποια στιγμή θα επιστρέψουν στην επιφάνεια και θα σε τρομάξουν.

Γι’ αυτό χρειάζεται να βρεις έναν τρόπο να επικοινωνήσεις με τον εαυτό σου και να πεις: “Εντάξει. Αυτό δεν μου αρέσει σε εμένα, αλλά πρέπει να μάθω να αγαπώ και αυτή την πλευρά μου”. Και η αγάπη είναι η απάντηση. Είναι το μεγαλύτερο κλειδί που έχω βρει. Και μέχρι σήμερα με έχει οδηγήσει μόνο σε καλά πράγματα, δόξα τω Θεώ» ανέφερε η Dara.

«Μπορείς να θυμηθείς μια στιγμή στη ζωή σου κατά την οποία χρειάστηκε να κάνεις αυτή την επιλογή ανάμεσα στην αγάπη και το άγχος» ρώτησε η δημοσιογράφος με την Dara να απαντάει: «Εννοώ, ίσως όταν ήμουν έτοιμη να εγκαταλείψω τη Eurovision. Όχι, όχι να εγκαταλείψω τη Eurovision — στην πραγματικότητα δεν ήθελα ποτέ να τα παρατήσω. Αλλά, ίσως, να κάνω λίγο πίσω. Και ξέρεις ποιος με βοήθησε; Ο σύζυγός μου.

Οπότε, η αγάπη είναι η απάντηση. Εκείνος ήταν που πραγματικά με ώθησε προς τη Eurovision, και μάλιστα δύο φορές. Επέμενε πάρα πολύ. Δεν τον είχα ακούσει ποτέ να φωνάζει. Κι όμως, μου φώναζε: “Δεν πρόκειται να τα παρατήσεις. Θα κερδίσεις τη Eurovision”. Κι εγώ ήμουν κάπως: “Μάλιστα, κύριε, εντάξει. Τότε θα πάω”. Και, ναι… η αγάπη είναι η απάντηση».