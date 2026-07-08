Η μάχη του γλυκού: Το frozen yogurt ή το παγωτό είναι πιο υγιεινό;

Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, λίγα πράγματα μοιάζουν πιο απολαυστικά από ένα παγωμένο γλυκό.

Και αν βρεθείτε μπροστά στο δίλημμα «παγωτό ή frozen yogurt», πιθανότατα θα έχετε ακούσει ότι το δεύτερο αποτελεί μια πιο ελαφριά και πιο υγιεινή επιλογή. Ισχύει όμως πάντα; Η απάντηση ίσως δεν είναι τόσο απλή όσο νομίζουμε.

Πώς το frozen yogurt απέκτησε τη φήμη του πιο «υγιεινού»

Το frozen yogurt συνδέθηκε τα τελευταία χρόνια με μια πιο ισορροπημένη διατροφική εικόνα. Το γεγονός ότι βασίζεται στο γιαούρτι και όχι στην κλασική λογική του παγωτού έκανε πολλούς να το αντιμετωπίσουν σαν ένα «υγιεινό γλυκό». Πράγματι, σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να περιέχει λιγότερα λιπαρά σε σχέση με ένα κλασικό παγωτό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποτελεί αυτομάτως καλύτερη επιλογή. Η γεύση, οι προσθήκες και η συνολική σύνθεση ενός προϊόντος μπορούν να αλλάξουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, για να αποκτήσουν πιο γλυκιά και ευχάριστη γεύση, ορισμένα frozen yogurts μπορεί να περιέχουν αρκετή πρόσθετη ζάχαρη — μερικές φορές παρόμοια ή και μεγαλύτερη ποσότητα από ένα αντίστοιχο παγωτό.

Με άλλα λόγια, η «ταμπέλα» frozen yogurt δεν είναι πάντα συνώνυμη μιας πιο ισορροπημένης επιλογής

Δεν «μετράνε» μόνο τα λιπαρά

Συχνά, όταν μιλάμε για γλυκά, κοιτάμε σχεδόν αποκλειστικά τα λιπαρά. Στην πράξη όμως, η συνολική εικόνα έχει μεγαλύτερη σημασία. Τόσο το παγωτό όσο και το frozen yogurt περιέχουν θερμίδες και ζάχαρη — κάτι απολύτως αναμενόμενο για ένα επιδόρπιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλειστούν από τη διατροφή μας.

Η διαφορά βρίσκεται κυρίως στη συχνότητα και στην ποσότητα.

Ένα γλυκό που απολαμβάνουμε περιστασιακά, δύσκολα θα επηρεάσει τη συνολική ποιότητα της διατροφής μας. Αντίθετα, η συστηματικά υψηλή κατανάλωση πρόσθετων σακχάρων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο μεταβολικών και καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Και τι γίνεται με τα προβιοτικά;

Ένα ακόμη επιχείρημα υπέρ του frozen yogurt είναι ότι συνδέεται με τα προβιοτικά και επομένως, με την καλή λειτουργία του εντέρου. Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα προϊόντα τα ίδια χαρακτηριστικά.

Η διαδικασία παραγωγής και κατάψυξης μπορεί να επηρεάσει το αν παραμένουν ενεργές οι καλλιέργειες που συνδέονται με τα προβιοτικά οφέλη. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο πως κάθε frozen yogurt λειτουργεί όπως ένα κλασικό γιαούρτι.

Αν λοιπόν επιλέγετε γιαούρτι κυρίως για τα προβιοτικά του οφέλη, η παραδοσιακή εκδοχή παραμένει μια πιο αξιόπιστη επιλογή.

Γεύση, υφή, απόλαυση

Υπάρχει και μια πλευρά που συχνά ξεχνάμε όταν μιλάμε για διατροφή: η απόλαυση.

Το παγωτό έχει συνήθως πιο πλούσια, κρεμώδη και γλυκιά αίσθηση, ενώ το frozen yogurt διατηρεί μια πιο δροσερή και ελαφρώς υπόξινη γεύση.

Καμία από τις δύο επιλογές δεν είναι από μόνη της «σωστή» ή «λάθος». Αυτό που μετρά περισσότερο είναι αν καλύπτει αυτό που πραγματικά θέλουμε εκείνη τη στιγμή — χωρίς να συνοδεύεται από ενοχές.

Frozen yogurt ή παγωτό; Τελικά τι να διαλέξουμε;

Αν ψάχνετε μια επιλογή που συνήθως έχει λιγότερα λιπαρά, το frozen yogurt μπορεί να είναι μια καλή λύση. Αν πάλι προτιμάτε τη γεύση και την υφή του παγωτού, δεν υπάρχει λόγος να το αντιμετωπίζετε σαν «απαγορευμένη» απόλαυση.

Ας μην ξεχνάμε: δεν υπάρχει «καλό» και «κακό» γλυκό — αυτό που μετρά περισσότερο είναι η ισορροπία και οι επιλογές που κάνουμε συνολικά στην καθημερινότητά μας.

* Πηγή: Vita