Η Μαρίν Λεπέν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για το 2027

Την υποψηφιότητά της για τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027, ανακοίνωσε την Τρίτη 07.07.2026 η Μαρίν Λε Πεν.

Η Μαρίν Λε Πεν, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για την προεδρία της Γαλλίας, στο κανάλι 1 της γαλλικής δημόσιας τηλεόρασης. Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς υπενθυμίζεται ότι καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο που ήταν ευρωβουλευτής.

Η Μαρίν Λε Πέν ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο. «Θα υποβάλω αυτό το νομικό ζήτημα στο Ακυρωτικό Δικαστήριο», δήλωσε η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού.

«Η μη επιλεξιμότητα έθεσε ένα τεράστιο δημοκρατικό πρόβλημα. Τίποτα δεν πρέπει να επιβληθεί στον γαλλικό λαό. Οι Γάλλοι θα έχουν τον τελευταίο λόγο σε αυτό», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι «δεν θα διστάσει» να ασκήσει έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Και πως θέλει να αποδείξει την αθωότητά της.

«Καθώς έχω τη δυνατότητα να ασκήσω έφεση στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, κάτι που δεν ίσχυε απαραίτητα στις άλλες περιπτώσεις, και καθώς η εξουσία άσκησης έφεσης στο Ακυρωτικό Δικαστήριο αναστέλλει τα αποτελέσματα της απόφασης, θα κάνω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιόλι», δήλωσε η Μαρίν Λεπέν.