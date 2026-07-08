Οδηγός επιβίωσης για ταξιδιώτες - Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σε θάλασσα και αέρα

Η γνώση των δικαιωμάτων αλλά και των υποχρεώσεών μας κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων αποτελεί το ισχυρότερο «εισιτήριο» για την αποφυγή ταλαιπωρίας.

Το θεσμικό πλαίσιο, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θωρακίζει τους επιβάτες σε πλοία και αεροπλάνα, θέτοντας παράλληλα αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς και έγκαιρης προσέλευσης.

Ακτοπλοϊκά απρόοπτα: Πώς μετατρέπεται η καθυστέρηση του απόπλου σε μετρητά

Η γνώση των δικαιωμάτων μας στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις (βάσει του ν. 4948/2022 και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1177/2010) αποτελεί την καλύτερη ασπίδα προστασίας απέναντι στην ταλαιπωρία των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στα λιμάνια.

Ακολουθούν τα σημαντικότερα δικαιώματα, οι αποζημιώσεις και οι βασικές υποχρεώσεις κάθε επιβάτη.

Καθυστέρηση απόπλου: Τι δικαιούστε στο λιμάνι

Όταν το πλοίο καθυστερεί να αναχωρήσει άνω των 90 λεπτών λόγω βλάβης ή υπαιτιότητας της εταιρείας, υφίστανται δύο επιλογές:

–Υπαναχώρηση: Μπορείτε να ακυρώσετε το ταξίδι σας και να πάρετε πίσω το 100% της αξίας του εισιτηρίου και του επιβάτη και οχήματος, εντός 7 ημερών σε μετρητά, έμβασμα ή με voucher (μόνο αν συμφωνήσετε εσείς).

– Συνέχιση ταξιδιού: Αν αποφασίσετε να περιμένετε, η εταιρεία υποχρεούται να σας παρέχει δωρεάν ελαφρά γεύματα και αναψυκτικά ανάλογα με την αναμονή, προώθηση στον προορισμό σας με το ίδιο ή άλλο πλοίο το ταχύτερο δυνατό, χωρίς επιπλέον κόστος και δωρεάν κατάλυμα/ξενοδοχείο (και τα έξοδα μεταφοράς προς αυτό), αν η καθυστέρηση ξεπερνά τις 4 ώρες και απαιτείται διανυκτέρευση. Υφίσταται όμως ένας περιορισμός που ανέρχεται στα 80€ ανά νύχτα και έως 3 διανυκτερεύσεις.

Προσοχή στις καιρικές συνθήκες: Αν η καθυστέρηση ή η απαγόρευση απόπλου οφείλεται σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, δικαιούστε μεν τα δωρεάν γεύματα/αναψυκτικά, αλλά η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής δωρεάν ξενοδοχείου.

Χρηματική αποζημίωση για καθυστερημένη άφιξη

Αν επιλέξετε να ταξιδέψετε, αλλά το πλοίο φτάσει με μεγάλη καθυστέρηση στον τελικό προορισμό του λόγω υπαιτιότητας του μεταφορέα, δικαιούστε επιστροφή του 25% της τιμής του εισιτηρίου σας ή το 50% αν η καθυστέρηση ξεπεράσει το διπλάσιο των παρακάτω ορίων:

Καθυστέρηση 1 ώρας για διαδρομές έως 4 ωρών.

Καθυστέρηση 2 ωρών για διαδρομές 4-8 ωρών.

Καθυστέρηση 3 ωρών για διαδρομές 8-24 ωρών.

Αν με υπαιτιότητα της εταιρείας δεν σας προωθήσουν στον προορισμό σας μέσα σε 24 ώρες, δικαιούστε στο διπλάσιο την αξία του εισιτηρίου σας, συν την επιστροφή του ναύλου του οχήματος.

Αποσκευές και δικαιώματα ΑμεΑ

–Όριο Αποσκευών: Έχετε δικαίωμα να μεταφέρετε χειραποσκευές βάρους έως 50 κιλά χωρίς επιπλέον χρέωση. Η εταιρεία ευθύνεται για φθορά ή απώλεια μόνο αν τις παραδώσετε για φύλαξη με έκδοση απόδειξης.

-Επιβάτες με αναπηρία: Δικαιούνται δωρεάν μεταφορά όλου του εξοπλισμού κινητικότητας (χωρίς περιορισμό βάρους). Σε περίπτωση φθοράς του εξοπλισμού με υπαιτιότητα του μεταφορέα, η αποζημίωση ισούται με την πλήρη αξία αντικατάστασης ή επισκευής του.

Οι πιο σημαντικές υποχρεώσεις των επιβατών

Για να ισχύουν στο ακέραιο τα δικαιώματά σας, οφείλετε να είστε τυπικοί στις βασικές υποχρεώσεις που επιβάλλει ο νόμος:

–Χρόνος προσέλευσης: Πρέπει να βρίσκεστε στο πλοίο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση. Αν ταξιδεύετε με όχημα, πρέπει να το φέρετε στον χώρο φόρτωσης 1 ώρα πριν.

–Στοιχεία επικοινωνίας: Κατά την έκδοση του εισιτηρίου, υποχρεούστε να δηλώνετε ακριβή στοιχεία ταυτότητας, τηλέφωνο και email, ώστε να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή σας σε περίπτωση έκτακτης αλλαγής ή ακύρωσης.

–Επιβάτες ΑμεΑ: Για την παροχή της απαραίτητης συνδρομής, υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης της εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν το ταξίδι και παρουσία στο λιμάνι 60 λεπτά πριν την αναχώρηση.

Πώς και πού υποβάλλετε παράπονο;

Αν νιώθετε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας, η διαδικασία είναι συγκεκριμένη:

-Στο πλοίο ή στο λιμάνι: Ζητήστε και συμπληρώστε το έντυπο παραπόνων που διατίθεται υποχρεωτικά σε θήκες στα πλοία, τα πρακτορεία και τις λιμενικές αρχές.

-Ηλεκτρονικά: Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας απευθείας στην ψηφιακή φόρμα του Υπουργείου Ναυτιλίας (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: passengersynanp.yna.gov.gr/parapona/.

Στον αέρα: Το νομικό «αλεξίπτωτο» των επιβατών πριν το check-in

Η γνώση του θεσμικού πλαισίου στις αερομεταφορές (Κανονισμοί ΕΚ 261/2004 και 1107/2006) αποτελεί το ισχυρότερο «όπλο» των επιβατών απέναντι στην ταλαιπωρία. Ακολουθούν συγκεντρωμένα τα πιο ουσιώδη δικαιώματα και οι αποζημιώσεις που δικαιούστε να διεκδικήσετε σε κάθε αναποδιά του ταξιδιού σας.

Το «κοστολόγιο» της καθυστέρησης: Πόσα ευρώ πιάνει η αναμονή σας

Σε περιπτώσεις ακύρωσης πτήσης, μεγάλης καθυστέρησης (άνω των 3 ωρών στην άφιξη) ή αναγκαστικής άρνησης επιβίβασης λόγω υπερπληρότητας (overbooking), οι σταθερές αποζημιώσεις που δικαιούστε ορίζονται βάσει της χιλιομετρικής απόστασης:

250 € για πτήσεις μικρής απόστασης (έως 1.500 χλμ).

400 € για πτήσεις μεσαίας απόστασης (1.500 έως 3.500 χλμ και ενδοκοινοτικές άνω των 1.500 χλμ).

600 € για πτήσεις μεγάλης απόστασης (άνω των 3.500 χλμ).

Πότε μειώνεται η αποζημίωση κατά 50%: Αν η εταιρεία σάς προσφέρει εναλλακτική πτήση και φτάσετε στον τελικό προορισμό σας με καθυστέρηση που δεν ξεπερνά τις 2, 3 ή 4 ώρες αντίστοιχα (ανάλογα με την κατηγορία πτήσης), η αποζημίωση περιορίζεται στο μισό (π.χ. 300 € αντί για 600 € για τις μεγάλες αποστάσεις).

Πότε η εταιρεία δεν οφείλει αποζημίωση: Αν η εταιρεία σάς έχει ενημερώσει για την ακύρωση τουλάχιστον 2 εβδομάδες νωρίτερα ή αν αποδείξει ότι η εμπλοκή οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα, λόγοι ασφαλείας) που δεν μπορούσαν να αποφευχθούν.

Καθυστέρηση στην αναχώρηση & δικαίωμα υπαναχώρησης

Αν η πτήση σας κολλήσει στο αεροδρόμιο, οι υποχρεώσεις της εταιρείας ενεργοποιούνται σταδιακά ανάλογα με τις ώρες αναμονής:

–Δικαίωμα φροντίδας: Αν η καθυστέρηση ξεπεράσει τις 2 ώρες (για πτήσεις έως 1.500 χλμ), τις 3 ώρες (για 1.500-3.500 χλμ) ή τις 4 ώρες (για άνω των 3.500 χλμ), η εταιρεία υποχρεούται να σας παρέχει δωρεάν γεύματα, αναψυκτικά και πρόσβαση σε επικοινωνία (δύο τηλεφωνήματα ή email). Αν η πτήση μεταφερθεί για την επόμενη μέρα, υποχρεούται να σας καλύψει διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο και τη μεταφορά σας από και προς το αεροδρόμιο.

–Η «κόκκινη γραμμή» των 5 ωρών: Αν η καθυστέρηση στην αναχώρηση αγγίξει ή ξεπεράσει τις 5 ώρες, έχετε πλέον το δικαίωμα να μην ταξιδέψετε (υπαναχώρηση). Η εταιρεία οφείλει να σας επιστρέψει το αντίτιμο του εισιτηρίου εντός 7 ημερών για το μέρος του ταξιδιού που δεν έγινε, καθώς και πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης, αν πρόκειται για πτήση ανταπόκρισης που έχασε το νόημά της.

Υποβάθμιση θέσης: επιστροφή χρημάτων με το ζόρι

Αν η αεροπορική εταιρεία σάς τοποθετήσει σε κατώτερη θέση από αυτή που αγοράσατε (π.χ. από Business σε Economy), υποχρεούται να σας επιστρέψει εντός 7 ημερών ένα σημαντικό ποσοστό της αξίας του εισιτηρίου:

30% για πτήσεις έως 1.500 χλμ.

50% για πτήσεις από 1.500 έως 3.500 χλμ.

75% για πτήσεις άνω των 3.500 χλμ.

Σε ενιαία εισιτήρια με ανταπόκριση, η επιστροφή χρημάτων υπολογίζεται αναλογικά μόνο για το συγκεκριμένο τμήμα της πτήσης που υποβαθμίστηκε και όχι για το σύνολο του εισιτηρίου. Αντίθετα, αν σας γίνει αναβάθμιση σε ανώτερη θέση με πρωτοβουλία της εταιρείας, δεν μπορούν να σας ζητήσουν καμία επιπλέον πληρωμή.

Η τήρηση των κανονισμών από την πλευρά των επιβατών αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους. Σε κάθε περίπτωση παράβασης, οι αρμόδιες αρχές (Λιμενικό/Υ.ΝΑ.Ν.Π. για τη θάλασσα, ΑΠΑ για τον αέρα) είναι οι επίσημοι φορείς στους οποίους πρέπει να απευθύνονται οι πολίτες.

πηγή ertnews.gr