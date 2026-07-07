Κεφαλονιά: Η Πατρινή ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη έσωσε από τα κύματα 7 λουόμενους- Ανάμεσά τους δύο παιδιά

Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε πάρει πολύ διαφορετική τροπή σημειώθηκε την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην παραλία της Αβύθου, στη Νότια Κεφαλονιά.

Το γεγονός έγινε γνωστό από λουόμενους που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παραλία, έζησαν την αγωνία από κοντά και θέλησαν να ευχαριστήσουν δημόσια την Πατρινή ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη για την άμεση επέμβασή της.

Η Άβυθος είναι από τις πιο αγαπημένες παραλίες της Νότιας Κεφαλονιάς. Με λεπτή άμμο, ρηχά νερά και εικόνα που συνήθως θυμίζει οικογενειακή παραλία, προσελκύει καθημερινά πολλούς επισκέπτες, ιδιαίτερα οικογένειες με παιδιά. Όμως, όπως συμβαίνει κάποιες φορές στη θάλασσα, η εικόνα μπορεί να αλλάξει ξαφνικά.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες λουόμενων, το μεσημέρι της Παρασκευής περίπου στις 14.00 μμ η θάλασσα παρουσίασε απότομο κυματισμό και στη συνέχεια άρχισε να τραβά νερό και ανθρώπους προς τα βαθιά. Η παραλία ήταν γεμάτη κόσμο. Οι περισσότεροι πρόλαβαν να βγουν, όμως επτά άτομα βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, αδέρφια.

Εκείνη τη στιγμή επενέβη η ναυαγοσώστρια της παραλίας, από την Πάτρα, απόφοιτη Νοσηλευτικής Σχολής και με τριετή εμπειρία στη ναυαγοσωστική.

Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, μπήκε στη θάλασσα και άρχισε να βοηθά τους λουόμενους που δεν μπορούσαν να επιστρέψουν μόνοι τους στην ακτή. Το έργο της έγινε ακόμη δυσκολότερο, καθώς είχε να αντιμετωπίσει όχι μόνο το κύμα και το ρεύμα, αλλά και τον πανικό ανθρώπων που κινδύνευαν.

Κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, βρέθηκε να προσπαθεί να βοηθήσει ταυτόχρονα τρεις ενήλικες που είχαν εξαντληθεί μέσα στο νερό. Τότε, τα παιδιά από την καντίνα της παραλίας αντιλήφθηκαν τη δυσκολία της κατάστασης και μπήκαν στη θάλασσα για να συνδράμουν.

Η Σοφία κατάφερε να οδηγήσει όλους τους λουόμενους με ασφάλεια στην άμμο. Η επιχείρηση διάσωσης κράτησε περίπου δυόμισι ώρες, από τις 14:00 έως τις 16:30, με τη ναυαγοσώστρια να μπαίνει ξανά και ξανά στη θάλασσα για να βοηθήσει ανθρώπους που δυσκολεύονταν να επιστρέψουν στην ακτή. Ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμούς, αφήνοντας πίσω της ανακούφιση, συγκίνηση, μεγάλη κούραση και ένα βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης.

Μιλώντας στο KefaloniaPress, η ίδια περιγράφει το περιστατικό ως μια δύσκολη στιγμή, αλλά κρατά κυρίως την ανθρώπινη πλευρά του. «Ήταν μια δύσκολη φάση. Όταν όμως έβγαλα έξω από τη θάλασσα τα δύο αδέρφια και η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει, ξέχασα όλο τον κόπο και την αγωνία. Η αντίδρασή της μου έδωσε μεγάλη χαρά».

Η Σοφία θεωρεί ότι η εμπειρία της στη διάσωση, αλλά και οι σπουδές της στη νοσηλευτική, τη βοηθούν να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ψυχραιμία τέτοιες καταστάσεις, όχι μόνο μέσα στο νερό, αλλά και μετά την απομάκρυνση των ανθρώπων από τον κίνδυνο.

Αυτή είναι μία από τις πολλές ιστορίες που ζουν κάθε καλοκαίρι οι ναυαγοσώστες στις παραλίες. Ιστορίες που συχνά δεν φτάνουν ποτέ στη δημοσιότητα, αλλά αποδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους στις οργανωμένες ακτές.