Μια συνταγή για ένα γλυκό που αγαπούν μικροί και μεγάλοι αποφάσισε να μας δείξει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για γαλατόπιτα χωρίς φύλλο. Ένα γλυκό πολύ εύκολο, καθώς θέλει μόλις 15 λεπτά για να ετοιμαστεί, με λίγα υλικά που όλοι έχουμε στο σπίτι μας και, φυσικά, πεντανόστιμο.

Τα υλικά

2 λίτρα γάλα

650 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

150 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

50 γρ. κορν φλάουρ

100 γρ. βούτυρο

2 βανίλιες

2 αυγά

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

1 πρέζα αλάτι

Για την επικάλυψη

1 αυγό

2 κ.σ. ζάχαρη κρυσταλλική

2 κ.σ. νερό

Η διαδικασία