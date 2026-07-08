Μια συνταγή για ένα απολαυστικό γλυκό
Μια συνταγή για ένα γλυκό που αγαπούν μικροί και μεγάλοι αποφάσισε να μας δείξει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για γαλατόπιτα χωρίς φύλλο. Ένα γλυκό πολύ εύκολο, καθώς θέλει μόλις 15 λεπτά για να ετοιμαστεί, με λίγα υλικά που όλοι έχουμε στο σπίτι μας και, φυσικά, πεντανόστιμο.
Τα υλικά
2 λίτρα γάλα
650 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
150 γρ. σιμιγδάλι ψιλό
50 γρ. κορν φλάουρ
100 γρ. βούτυρο
2 βανίλιες
2 αυγά
ξύσμα από 1 πορτοκάλι
1 πρέζα αλάτι
Για την επικάλυψη
1 αυγό
2 κ.σ. ζάχαρη κρυσταλλική
2 κ.σ. νερό
Η διαδικασία
- Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το γάλα για να ζεσταθεί σε μεσαία φωτιά.
- Σε ένα μπολ ρίχνουμε το σιμιγδάλι, την κρυσταλλική ζάχαρη, το κορν φλάουρ, το ξύσμα πορτοκαλιού, τα αυγά και τη βανίλια. Χτυπάμε καλά με ένα σύρμα
- Όταν το μείγμα είναι έτοιμο, προσθέτουμε σιγά σιγά τρεις με τέσσερις κουταλιές γάλα, ενώ παράλληλα χτυπάμε.
- Μόλις είναι έτοιμο, ρίχνουμε το μείγμα μέσα στην κατσαρόλα με το γάλα και ανακατεύουμε.
- Το ρίχνουμε σε ένα ταψί και το βάζουμε στον φούρνο στους 160 βαθμούς για περίπου 10 λεπτά.
- Μόλις η γαλατόπιτα ψηθεί, πάμε να φτιάξουμε την κρούστα: ρίχνουμε τη ζάχαρη, λίγο ξύδι και το αυγό και το βάζουμε ξανά στο φούρνο για δύο λεπτά. Η συνταγή είναι έτοιμη.
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