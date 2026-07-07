Κατερίνα Βρανά: «Φταίω κι εγώ για αυτό που μου συνέβη, Απλώς, λέω “πάρ’ τα τώρα, καλά να πάθεις”»

«Το σώμα μου έδινε σημάδια επί ένα χρόνο και τα αγνόησα όλα. Εντέλει, για αυτό που έτυχε να γίνει στη Μαλαισία, είτε από κάποιο μικρόβιο είτε από κάποιο φαγητό, ξέρω ότι είμαι 90% υπεύθυνη», είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Βρανά στη νέα της συνέντευξη.

Στο περιοδικό Hello μίλησαν η Κατερίνα Βρανά και ο Θοδωρής Αθερίδης με αφορμή τη θεατρική τους σύμπραξη για τις ανάγκες της παράστασης “Ανα-τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά”, που παρουσιάζεται αυτό το καλοκαίρι στο Θέατρο Άλσος. Η γνωστή stand-up comedian ρωτήθηκε για τις δυσκολίες που έφερε στη ζωή της η σχεδόν θανατηφόρα περιπέτεια υγείας που είχε πριν από 10 χρόνια, όταν υπέστη σηπτικό σοκ ενώ βρισκόταν για επαγγελματικό ταξίδι στη Μαλαισία.

«Είναι καλό να αυτοσαρκαζόμαστε, να μην παίρνουμε τον εαυτό μας τόσο σοβαρά. Προσπαθώ να δείξω ότι δεν υπάρχει λόγος να με λυπάται ο κόσμος επειδή συνέβη ό,τι μου συνέβη. Σημασία έχει ότι είμαστε καλά», δήλωσε αρχικά η Κατερίνα Βρανά.

Και συμπλήρωσε: «Δεν λυπήθηκα στιγμή τον εαυτό μου, επειδή φταίω σε ένα ποσοστό κι εγώ για αυτό. Το σώμα μου έδινε σημάδια επί ένα χρόνο και τα αγνόησα όλα. Εντέλει, για αυτό που έτυχε να γίνει στη Μαλαισία, είτε από κάποιο μικρόβιο είτε από κάποιο φαγητό, ξέρω ότι είμαι 90% υπεύθυνη. Απλώς, λέω “πάρ’ τα τώρα, καλά να πάθεις”».

Περάσατε δύσκολα οικονομικά εκείνο το διάστημα;

«Ναι. Ακόμη περνάω πού και πού, γιατί είναι τεράστια τα έξοδα», απαντά η ηθοποιός και εξηγεί: «Χρειάζομαι βοηθό, κυρίως επειδή η όρασή μου δεν έχει επιστρέψει τελείως – ιδίως το βράδυ, δεν βλέπω σχεδόν καθόλου. Πολύ συχνά δεν μπορώ να υπολογίσω αποστάσεις και δεν βλέπω λακκούβες στο δρόμο. Αν οδηγήσω μόνη μου το αμαξίδιο, μπορεί να γίνω πιο… ανάπηρη», είπε.

«Χρειάζομαι δύο γυναίκες δύο οκτάωρα, το πρωί και το βράδυ, κι αυτό είναι πολυέξοδο, συν οι φυσικοθεραπείες και οι λογοθεραπείες. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα βγάζω πέρα με τη δουλειά μου. Δυστυχώς, δεν μπορώ να βάλω τίποτα στην άκρη ακόμη», συμπλήρωσε.

«Ο πρώτος χρόνος με ζόρισε πολύ οικονομικά. Βοήθησαν οι φίλοι, η οικογένεια και οι συνάδελφοί μου. Ένιωσα φοβερή στήριξη, κι αυτό επέδρασε καταλυτικά στην ψυχολογία μου. Αισθάνθηκα ότι ο κόσμος με νοιάζεται. Ακόμη το αισθάνομαι. Εισπράττω πολλή αγάπη από το κοινό», παραδέχτηκε στη συνέχεια.

Ως προς το ενδεχόμενο μίας νέας σχέσης μετά την περιπέτεια υγείας, η ίδια εξομολογείται: «Έκανα σχέση μετά από αυτό αλλά το φοβόμουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ανασφάλειά μου έχει να κάνει με αυτό. Από μένα ξεκινά. Εγώ πια βλέπω τον εαυτό μου αλλιώς, το σώμα μου δεν λειτουργεί όπως λειτουργούσε.

Παλιά έμπαινα σε ένα δωμάτιο με αυτοπεποίθηση, ήμουν ψηλή κοπέλα, με ωραίο μαλλί, ωραίο στήθος. Τώρα μπαίνω σε ένα δωμάτιο τσουλώντας. Είναι άλλη αίσθηση. Οπότε, δεν ξέρω αν εγώ με θεωρώ σέξι. Δεν ξέρω αν κάποιος με θεωρεί σέξι».

«Έχω την ανασφάλεια –που μπορεί να μην ισχύει– του ποιος θα ήθελε να είναι με κάποια που έχει τόσες βλάβες, δεν έχει ισορροπία, δεν βλέπει, μιλά σαν μεθυσμένη. Το κουβαλώ και παλεύω πολύ με αυτό. Η σχέση που έκανα με βοήθησε πολύ, γιατί εκείνος ήταν τελείως άνετος, δεν είχε κανένα θέμα», σημείωσε κλείνοντας η Κατερίνα Βρανά.