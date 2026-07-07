Θρίλερ στον Λόγγο: Επανεξετάζεται το ενδεχόμενο η μητέρα να σκότωσε τον γιο και να αυτοκτόνησε

Νέα δεδομένα φαίνεται να ανακύπτουν στην υπόθεση του θανάτου της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί στην οικία τους στον Λόγγο Αιγίου, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται πλέον σοβαρά και το ενδεχόμενο η μητέρα να αφαίρεσε τη ζωή του γιου της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με το MEGA, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές, στελέχη που εξετάζουν τη δικογραφία και τα ευρήματα της νεκροψίας εκτιμούν ότι, προς το παρόν, δεν προκύπτει με βεβαιότητα εμπλοκή τρίτου προσώπου στον θάνατο των δύο ανθρώπων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένα στοιχεία από το φωτογραφικό υλικό της νεκροψίας αξιολογούνται ως ενδεικτικά –και όχι αποδεικτικά– του συγκεκριμένου σεναρίου. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι δεν φαίνεται πλέον να επιβεβαιώνεται η ύπαρξη τραύματος στην πλάτη του 26χρονου, εύρημα που είχε αρχικά αναφερθεί. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο τα τραύματα στον καρπό της 54χρονης να ήταν επιφανειακές αμυχές, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταγραφεί και σε άλλες υποθέσεις αυτοχειρίας ως «δοκιμαστικοί» αυτοτραυματισμοί πριν από την τελική πράξη. Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία τελούν ακόμη υπό αξιολόγηση και δεν αποτελούν οριστικά συμπεράσματα της έρευνας.

Για την υπόθεση παραμένει προφυλακισμένος ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Από την πρώτη στιγμή, μέσω των συνηγόρων του, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η 54χρονη να σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια να έθεσε τέλος στη ζωή της.

Το περιστατικό τοποθετείται χρονικά, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Ιουνίου. Ο κατηγορούμενος έχει καταθέσει, κατά πληροφορίες, ότι εκείνο το βράδυ δεν κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο με τη σύντροφό του, αλλά στο σαλόνι, και πως εντόπισε τις δύο σορούς το επόμενο πρωί, στο υπνοδωμάτιο όπου διέμενε ο 26χρονος.

Οι ανακριτικές αρχές είχαν εξαρχής στρέψει την προσοχή τους στον 65χρονο, συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τη συμπεριφορά του μετά τον εντοπισμό των σορών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δεν ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, αλλά επικοινώνησε πρώτα με γείτονα, ο οποίος στη συνέχεια ενημέρωσε τις αρχές.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών στην οικία, φέρεται να διαπιστώθηκε έντονη οσμή οινοπνεύματος, ενώ εντοπίστηκε και πρόσφατα πλυμένο ρούχο του κατηγορουμένου. Τα στοιχεία αυτά εξετάστηκαν από τις αρχές ως πιθανές ενδείξεις καθαρισμού του χώρου, χωρίς όμως να έχουν τεκμηριωθεί δικαστικά.

Από την πλευρά του, ο 65χρονος έχει υποστηρίξει ότι, λόγω προβλήματος υγείας, σηκώθηκε τα ξημερώματα, άλλαξε ρούχα και έπλυνε ένα ένδυμά του, χωρίς να αντιληφθεί οτιδήποτε ασυνήθιστο μέχρι περίπου τις 11:00 το πρωί, όταν, όπως ισχυρίζεται, βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της.

Σύμφωνα, τέλος, με πληροφορίες, στο βιολογικό υλικό του κατηγορουμένου ανιχνεύθηκαν ίχνη υπνωτικών ουσιών και κάνναβης. Οι συνήγοροί του υποστηρίζουν ότι το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό πως η αντίληψή του κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν μειωμένη.