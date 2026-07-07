Σύνοδος ΝΑΤΟ: Στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην Άγκυρα έφτασε το απόγευμα της Τρίτης 7 Ιουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην τουρκική πρωτεύουσα.

Τον πρωθυπουργό συνοδεύει η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

Η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα έγινε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το ζήτημα των F-35, το οποίο βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των αμερικανοτουρκικών σχέσεων.

Κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο, λίγο πριν από την έναρξη της κρίσιμης Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής εξέλιξης για την Άγκυρα. «Θα αποφασίσουμε για τα F-35, έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με την Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση του θέματος, σημειώνοντας ότι η Τουρκία είχε λάβει δέσμευση για πέντε αεροσκάφη και ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης δώσει τον λόγο του.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι αναμένει «ευνοϊκή απόφαση» για τα F-35 από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για τους εξοπλισμούς της Τουρκίας παρακολουθείται στενά και από την Αθήνα.