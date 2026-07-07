Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πώς θα βγάλει επιπλέον 275 εκατ. δολάρια το 2027

O Γιάννης Αντετοκούνμπο, που αναδείχθηκε δυο φορές πιο πολύτιμος παίκτης του NBA, είναι από χτες επίσημα παίκτης των Μαϊάμι Χιτ.

Δύο εβδομάδες μετά τη συμφωνία των Χιτ με τους Μιλγουόκι Μπακς που έφερε τον Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι, η ανταλλαγή παικτών κατέστη επίσημη τη Δευτέρα, στις 12 το μεσημέρι.

Οι Χιτ παραχώρησαν στους Μπακς τον γκαρντ Τάιλερ Χίρο, τον σέντερ Κελέλ Γουέαρ, τον φόργουορντ Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ, τον γκαρντ Κάσπαρας Γιακουτσιόνις για να αποκτήσουν τον Αντετοκούνμπο και τον βετεράνο φόργουορντ Μπόμπι Πόρτις.

Οι Χιτ αναμένεται να πραγματοποιήσουν την πρώτη επίσημη συνέντευξη Τύπου του Αντετοκούνμπο στις 16 Ιουλίου.

«Η ανακοίνωση της σημερινής ανταλλαγής για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπόμπι Πόρτις Τζούνιορ είναι μία από τις μεγάλες ανταλλαγές στην ιστορία των Χιτ», δήλωσε ο πρόεδρος των Χιτ, Πατ Ράιλι, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα χτες

«Κατά την άποψή μου, ο Γιάννης είναι ένας από τους πέντε κορυφαίους παίκτες του NBA και ο Μπόμπι ένας από τους καλύτερους φόργουορντ. Το δύσκολο κομμάτι είναι ότι δίνουμε τον Τάιλερ, τον Κάσπαρας, τον Χάιμε και τον Κελέλ, οι οποίοι έχουν προσφέρει τόσα πολλά στον ομάδα. Θέλω να καλωσορίσω τον Γιάννη και τον Μπόμπι στην οικογένεια των Μαϊάμι Χιτ».

Παρότι μόλις ολοκλήρωσε τη 13η σεζόν του στο NBA, ο Αντετοκούνμπο, στα 31 του χρόνια, παραμένει στην κορυφή. Την περασμένη περίοδο είχε 27,6 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ κατά μέσο όρο ανά αγώνα, με ευστοχία 62,4% στα σουτ εντός γηπέδου και 33,3% από τη γραμμή του τριπόντου, σε 36 αγώνες.

Ωστόσο, οι τραυματισμοί αποτέλεσαν πρόσφατα ζήτημα για εκείνον καθώς την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε μόλις 36 παιχνίδια, τα λιγότερα της καριέρας του, κυρίως λόγω πολλαπλών θλάσεων στη γάμπα. Στη συνέχεια υπέστη υπερέκταση στο αριστερό γόνατο και οστικό οίδημα στις 15 Μαρτίου, τραυματισμός που έβαλε πρόωρο τέλος στη σεζόν του.

Παρά τα προβλήματά του ο Αντετοκούνμπο θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες του NBA.

Αναδείχθηκε μόνο ο πιο πολύτιμος παίκτης κατά τις περιόδους 2018-19 και 2019-20 και βρέθηκε και στην πρώτη τετράδα της ψηφοφορίας για το βραβείο του πιο πολύτιμου παίκτη επί επτά συνεχόμενες σεζόν, πριν οι τραυματισμοί τον περιορίσουν την περασμένη χρονιά.

Ο Αντετοκούνμπο έχει επίσης επιλεγεί εννέα φορές σε All-NBA ομάδες —επτά φορές στην πρώτη πεντάδα και δύο φορές στη δεύτερη— και πέντε φορές σε All-Defensive ομάδες του NBA —τέσσερις φορές στην πρώτη πεντάδα και μία στη δεύτερη— κατά τη διάρκεια της καριέρας του.

Η αποκορύφωση της καριέρας του ήρθε όταν οδήγησε τους Μπακς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος NBA το 2021, έχοντας κατά μέσο όρο 30,2 πόντους, 12,8 ριμπάουντ, 5,1 ασίστ και 1,2 μπλοκ ανά αγώνα σε εκείνη την πορεία στα playoffs.

Οι Μπακς επέλεξαν τον Αντετοκούνμπο το 2013, όταν ήταν 18 ετών και προερχόταν από την Ελλάδα. Πριν πάει Χιτ, έμεινε 13 χρόνια στο NBA με τους Μπακς.

Μετά την επισημοποίηση της ανταλλαγής τη Δευτέρα, ο Αντετοκούνμπο δημοσίευσε ένα βίντεο διάρκειας δύο λεπτών, μέσω του οποίου ευχαρίστησε το Μιλγουόκι.

«Θέλω να το ακούσετε από το στόμα μου: η πόλη του Μιλγουόκι θα είναι πάντα στην καρδιά μου», είπε. «Αυτό είναι το σπίτι μου και είναι το μέρος όπου απέκτησα τα παιδιά μου. Η μητέρα μου είναι εδώ, ο πατέρας μου είναι εδώ, τα αδέλφια μου έπαιξαν εδώ. Με έκανε τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Όπου κι αν βρίσκομαι, το Μιλγουόκι θα είναι πάντα η πόλη μου, η ομάδα μου, η οικογένειά μου».

Οι Μπακς ευχαρίστησαν επίσης τον Αντετοκούνμπο μετά την ανακοίνωση της μετάβασής του στους Χιτ.

«Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, η οποία ελήφθη με γνώμονα το καλύτερο για το μέλλον των Μπακς και του Γιάννη», δήλωσε ο general manager των Μπακς, Τζον Χορστ.

«Σε προσωπικό επίπεδο, ο Γιάννης κι εγώ μοιραστήκαμε όλη αυτή τη διαδρομή και υπήρξε ένας εξαιρετικός συνεργάτης, φίλος και πηγή έμπνευσης. Όλοι στους Μπακς έχουμε επηρεαστεί από την παρουσία και την επιρροή του και είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όλα όσα εκείνος και η οικογένειά του έχουν προσφέρει. Του ευχόμαστε συνεχή επιτυχία και ανυπομονούμε να τον δούμε σύντομα».

Ο Αντετοκούνμπο θα λάβει 58,5 εκατ. δολάρια την προσεχή σεζόν και στη συνέχεια θα είναι ελεύθερος δικαιωμάτων οπότε καθώς το συμβόλαιό του περιλαμβάνει player option για τη σεζόν 2027-28, θα αποκτήσει το δικαίωμα να υπογράψει τετραετή επέκτασης συμβολαίου ύψους 275 εκατ. δολαρίων με τους Χιτ στις 12 Ιανουαρίου 2027.