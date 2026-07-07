Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Εντάσεις και εξοπλιστικές συμφωνίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εμφανώς δυσαρεστημένος με τους συμμάχους που αρνήθηκαν να στηρίξουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, εκφράζοντας ανοιχτά παράπονα για την έλλειψη αμοιβαιότητας.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι εξέτασε ακόμη και το ενδεχόμενο απουσίας του, ενώ η παρουσία του οφείλεται στη σχέση του με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν.

Αμυντικές δαπάνες και κριτική

Πέντε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αναμένεται να επιτύχουν φέτος τον στόχο αύξησης αμυντικών δαπανών στο 3,5% του ΑΕΠ. Στην κορυφή βρίσκεται η Λιθουανία με 5,33%, ακολουθούν Εσθονία 5,1%, Λετονία 4,92%, Πολωνία 4,68% και Ελλάδα 3,65%. Παρά τα στοιχεία αυτά, ο Τραμπ συνεχίζει να πιέζει για αύξηση στο 5% του ΑΕΠ, ενώ αμφισβητεί τη χρησιμότητα της Συμμαχίας.

Επαναπροσδιορισμός σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας

Στο επίκεντρο των διμερών συναντήσεων βρέθηκε η πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, από το οποίο αποκλείστηκε το 2020 μετά την αγορά των ρωσικών συστημάτων S-400 και την επιβολή κυρώσεων CAATSA. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι έλαβε υποσχέσεις για πέντε αεροσκάφη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταβίβασης των S-400 σε τρίτη χώρα. Ωστόσο, 18 μέλη του Κογκρέσου ζητούν να αποτραπεί οποιαδήποτε επανένταξη, επικαλούμενοι τους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν. Η εξέλιξη προκαλεί προβληματισμό σε Ελλάδα και Ισραήλ.

Ανησυχίες για μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας

Στην Ευρώπη αυξάνονται οι φόβοι περιορισμού της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας. Το Πεντάγωνο έχει ήδη μειώσει τις ταξιαρχίες μάχης από τέσσερις σε τρεις, ακυρώνοντας ανάπτυξη 4.000 στρατιωτών στην Πολωνία, ενώ περιορίζει τον αριθμό μαχητικών και πολεμικών πλοίων που διατίθενται στο ΝΑΤΟ. Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε εξάμηνη επανεξέταση της παρουσίας στην Ευρώπη.

Γροιλανδία και αρκτικές εντάσεις

Ο Τραμπ επανέλαβε την άποψή του ότι η Γροιλανδία θα έπρεπε να ελέγχεται από τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η Δανία δεν επενδύει επαρκώς στην ασφάλεια της περιοχής, παρά τη στρατηγική της σημασία για την αντιμετώπιση ρωσικής και κινεζικής παρουσίας στην Αρκτική.

Συναντήσεις και εξελίξεις

Ο Τραμπ θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και τον Σύρο πρόεδρο αλ Σαράα. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι θα παρακολουθήσει στενά τη σύνοδο, σημειώνοντας ότι προηγήθηκαν «συγκρουσιακές» δηλώσεις για τη Ρωσία.

Εξοπλιστικές συμφωνίες

Στο περιθώριο της Συνόδου, οι σύμμαχοι προχωρούν σε εξοπλιστικές συμφωνίες αξίας περίπου 60 δισ. ευρώ. Ο γ.γ. Ρούτε ανακοίνωσε επενδύσεις άνω των 40 δισ. δολαρίων για αντι-drone δυνατότητες, ενώ Δανία, Φινλανδία, Γερμανία και Νορβηγία υπέγραψαν συμφωνία 2,7 δισ. δολαρίων για αεροσκάφη MQ-4C Triton. Το ΝΑΤΟ προσανατολίζεται στην επιλογή του GlobalEye της Saab για αντικατάσταση των AWACS, σε πρόγραμμα 4,5 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, αναμένεται δέσμευση για νέα βοήθεια προς την Ουκρανία ύψους 70 δισ. ευρώ το 2026.