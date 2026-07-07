Απάντηση Φαραντούρη σε Κατρίνη για την απόσπαση της συζύγου του: «Κάποιοι θέλουν τις γυναίκες στην κουζίνα»

Νέα εσωκομματική συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί η υπόθεση της απόσπασης της συζύγου του Νικόλα Φαραντούρη στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, με τον ευρωβουλευτή να απαντά στις αναφορές του Μιχάλη Κατρίνη.

Ο Νικόλας Φαραντούρης υποστηρίζει ότι η διαδικασία ήταν «διαυγής, νόμιμη και αξιοκρατική», ενώ κάνει λόγο για κριτική που στρέφεται εναντίον του μέσω της οικογένειάς του. Ο Νικόλας Φαραντούρης τοποθετήθηκε μετά τη δημόσια δήλωση του Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος είχε αναφέρει ότι στη θέση του «δεν θα το έκανε», προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του, την οικογένειά του και την παράταξη από «εύκολη κριτική». Στην απάντησή του, ο ευρωβουλευτής έκανε λόγο για αναχρονιστικές αντιλήψεις και για όσους, όπως είπε, θα ήθελαν τις γυναίκες «να γυρίσουν στην κουζίνα τους».

«Όλα διαυγή, νόμιμα και αξιοκρατικά»

Μιλώντας την Τρίτη (07.07.2026) στα «Παραπολιτικά 90,1», ο Νικόλας Φαραντούρης υπερασπίστηκε πλήρως τη διαδικασία απόσπασης της συζύγου του, Θεοδώρας Αϊβάζογλου, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.

Όπως ανέφερε, η θέση εξειδικευμένου προσωπικού προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 για τη διαπραγμάτευση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και η σύζυγός του υπέβαλε υποψηφιότητα, επιλεγόμενη βάσει των προσόντων της.

«Είναι όλα διαυγή, είναι όλα αξιοκρατικά και φυσικά νόμιμα», τόνισε, επιχειρώντας να αποσυνδέσει την επιλογή της από την πολιτική του ιδιότητα.

Η απάντηση στα εσωκομματικά καρφιά

Η παρέμβαση Φαραντούρη ήρθε μετά τις σαφείς αποστάσεις που πήρε ο Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος, μιλώντας την Δευτέρα (06.07.2026) στο ΕΡΤnews, είχε δηλώσει: «Εγώ στη θέση του δεν θα το έκανα».

Η φράση αυτή φαίνεται ότι προκάλεσε νέο κύκλο συζητήσεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, καθώς άνοιξε θέμα πολιτικής δεοντολογίας και εικόνας, ακόμη και αν η διαδικασία είναι τυπικά νόμιμη.

Ο Νικόλας Φαραντούρης, πάντως, απάντησε ότι τον εκφράζει «απόλυτα» η επίσημη θέση του κόμματος και όχι μεμονωμένες τοποθετήσεις στελεχών, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν αποδέχεται την εσωκομματική κριτική ως κεντρική γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη.

«Δεν γυρίζουμε στη δεκαετία του ’60»

Το πιο αιχμηρό σημείο της απάντησής του αφορούσε τη σύζυγό του και τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, εργαλειοποιείται η ιδιότητά της.

Ο ευρωβουλευτής την περιέγραψε ως «γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, εργαζόμενη, στέλεχος», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται δυσμενώς επειδή είναι σύζυγος πολιτικού.

«Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που θέλουν τις γυναίκες να γυρίσουν στην κουζίνα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μια τέτοια αντίληψη παραπέμπει σε άλλες εποχές.

«Εάν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει δυσμενής αντιμετώπιση μιας γυναίκας ακριβώς επειδή έχει σύζυγο στον δημόσιο τομέα, γυρίζουμε πίσω στη δεκαετία του ’60», σημείωσε.

«Ανάρμοστο να χτυπάς πολιτικό μέσω μιας γυναίκας»

Ο Νικόλας Φαραντούρης χαρακτήρισε «ανάρμοστο» να επιχειρεί κάποιος να πλήξει έναν πολιτικό αντίπαλο μέσω της οικογένειάς του και ειδικά μέσω μιας γυναίκας.