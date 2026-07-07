Μανχάταν: Καθίζηση ουρανοξύστη 38 ορόφων-Έπεφταν τούβλα στους δρόμους

Φόβοι για κατάρρευση
Συναγερμός σήμανε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, όταν πολλοί δρόμοι στο κέντρο της πόλης εκκενώθηκαν το πρωί, εν ώρα αιχμής, λόγω καθίζησης σε ουρανοξύστη όπου πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.
Το κτίριο των 38 ορόφων, το οποίο βρίσκεται κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central και στην έδρα του ΟΗΕ, στέγαζε στο παρελθόν τα γραφεία της φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer. Αυτή την περίοδο μετατρέπεται σε πολυτελή διαμερίσματα, στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου έργου ανάπλασης της περιοχής.
Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε ύστερα από πτώση τούβλων από το κτίριο. Όπως διευκρίνισε η υπηρεσία, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δύο κολόνες είχαν παραμορφωθεί στους ορόφους 21 και 22, ενώ παρατηρήθηκε καθίζηση των πατωμάτων μεταξύ του 21ου και του 26ου ορόφου.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν περίπου 40 μονάδες, με 130 πυροσβέστες και μέλη ιατρικών υπηρεσιών να συμμετέχουν στην επιχείρηση.
Έρευνες για τα αίτια της καθίζησης
Η Υπηρεσία Κτιρίων της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι μηχανικοί της βρίσκονται στο σημείο για να ερευνήσουν πιθανά στατικά προβλήματα. Γειτονικά ξενοδοχεία, καταστήματα και διαμερίσματα εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ αρκετοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί.
Οι αρχές κάλεσαν τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το κτίριο και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσουν στους προορισμούς τους.
«Ήμουν κάτω και είδα τους πάντες να αρχίζουν να κατεβαίνουν. Μου είπαν ότι μια κολώνα είχε σπάσει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έντι, 28χρονος εργάτης οικοδομών που απομακρύνθηκε από το εργοτάξιο.
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