Μανχάταν: Καθίζηση ουρανοξύστη 38 ορόφων-Έπεφταν τούβλα στους δρόμους

Συναγερμός σήμανε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, όταν πολλοί δρόμοι στο κέντρο της πόλης εκκενώθηκαν το πρωί, εν ώρα αιχμής, λόγω καθίζησης σε ουρανοξύστη όπου πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνισης, σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

Το κτίριο των 38 ορόφων, το οποίο βρίσκεται κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Grand Central και στην έδρα του ΟΗΕ, στέγαζε στο παρελθόν τα γραφεία της φαρμακευτικής εταιρείας Pfizer. Αυτή την περίοδο μετατρέπεται σε πολυτελή διαμερίσματα, στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου έργου ανάπλασης της περιοχής.