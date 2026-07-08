Σία Αναγνωστοπούλου: Η κατάσταση στον "Άγιο Στέφανο" συνιστά μείζον ζήτημα δημόσιας ασφάλειας

Η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου σχετικά με τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής της προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με θέμα: «Μείζον ζήτημα δημόσιας ευθύνης στο Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου Πάτρας: Δέκα θάνατοι, κενά ασφάλειας και κρίση εμπιστοσύνης», την Δευτέρα 6.7.2026, αναφέρει σε ανακοίνωση της τα εξής:

"Η κατάσταση στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, όπου έχουν καταγραφεί συνολικά 10 θάνατοι κρατουμένων, συνιστά ένα μείζον ζήτημα δημόσιας ευθύνης, ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πλήττει βάναυσα

τη δημοκρατία μας και την κοινωνία της Αχαΐας.

Στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για το συγκεκριμένο θέμα και συζητήθηκε χθες στην Βουλή, οι απαντήσεις της πολιτικής ηγεσίας ήταν για άλλη μια φορά ελάχιστα διαφωτιστικές. Από τις 8 Μαΐου

2026, όταν είχα υποβάλει την πρώτη κοινοβουλευτική ερώτηση, ο αριθμός των νεκρών διπλασιάστηκε, ανεβαίνοντας από τους 5 στους 10 μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες. Παρά τη δραματική αυτή τροπή, το Υπουργείο επέλεξε να επαναλάβει

τις ίδιες γραπτές διαβεβαιώσεις, επιχειρώντας να υποβαθμίσει μια γενικευμένη κρίση του σωφρονιστικού συστήματος σε μια απλή «ανησυχητική εξέλιξη», ενώ την ίδια στιγμή το Υπουργείο Υγείας αρνείται προκλητικά ακόμη και να ασχοληθεί με το

θέμα.

Η πραγματικότητα όμως, την οποία επιβεβαιώνει και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών είναι αμείλικτη. Το κατάστημα κράτησης μαστίζεται από τραγική υποστελέχωση σε ιατρικό και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, από τον

υπερπληθυσμό, καθώς και από σοβαρά κενά ασφαλείας, όπως απέδειξε η πρόσφατη έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. όπου εντοπίστηκαν ναρκωτικές και χημικές ουσίες καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η κυβέρνηση περιορίστηκε σε γενικόλογες αναφορές για μελλοντικά ψηφιακά συστήματα ελέγχου και στατιστικά στοιχεία, μετακυλίοντας τις ευθύνες σε διακομματικές παθογένειες δεκαετιών. Επειδή το θέμα είναι βαθύτατα ανθρωπιστικό και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να χαθούν άλλοι άνθρωποι, η πολιτική ηγεσία οφείλει να σταματήσει να οχυρώνεται πίσω από δικαιολογίες, να αναλάβει με σοβαρότητα τις ευθύνες της και να προχωρήσει σε άμεσες, ουσιαστικές λύσεις για την ασφάλεια, την υγειονομική θωράκιση και την αξιοπρέπεια της ανθρώπινης ζωής".