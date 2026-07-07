Κρήτη: Οι καταγγελίες για βασανισμό 55χρονης- Στο επίκεντρο 11 βίντεο

Σοβαρές καταγγελίες για κακοποίηση 55χρονης γυναίκας από 42χρονη βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τις Αρχές να εξετάζουν βίντεο που φέρεται να αποτυπώνουν σκληρές σκηνές σε βάρος της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 55χρονη κατάφερε να διαφύγει από το σημείο όπου φέρεται να κρατούνταν, την ώρα που, κατ' ισχυρισμό, η 42χρονη είχε αποκοιμηθεί. Η γυναίκα βρέθηκε να τρέχει τραυματισμένη στην περιοχή.

Η υπόθεση φέρεται να ήρθε στο φως στο πλαίσιο άλλης αστυνομικής έρευνας, για κλοπή κινητού τηλεφώνου, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν στη συσκευή αποθηκευμένο υλικό που φέρεται να τεκμηριώνει τα καταγγελλόμενα περιστατικά. Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι άκουγαν φωνές από το σπίτι, χωρίς ωστόσο να μπορούν να αντιληφθούν τι συνέβαινε.

Στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν συνολικά 11 βίντεο, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, απεικονίζουν σκηνές βίας — μεταξύ αυτών φέρεται να καταγράφονται χτυπήματα στο κεφάλι με αντικείμενο, καθώς και χρήση αιχμηρού εργαλείου για κόψιμο μαλλιών, σε βάρος της 55χρονης. Το υλικό, κατά τις πληροφορίες, περιλαμβάνει επίσης λεκτική βία και απειλές.

Συλλήψεις

Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος όπου φέρεται να διαδραματίστηκαν τα περιστατικά, αν και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν βρισκόταν στον χώρο κατά τη διάρκεια των καταγγελλόμενων επεισοδίων. Το διαμέρισμα είχε παραχωρηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στην 42χρονη, η οποία φέρεται να ήταν αυτή που άσκησε τη βία σε βάρος της 55χρονης, χωρίς προς το παρόν να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια.

Σημειώνεται ότι η 42χρονη φέρεται να είναι γνωστή στις Αρχές από παλαιότερη υπόθεση σχετική με τη λειτουργία οίκου ανοχής στην Αθήνα, το οποίο είχε τεθεί υπό σφράγιση από τον δήμο Αθηναίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 19/5/2017 είχε συλληφθεί μαζί με δύο ακόμη άτομα για παραβίαση σφράγισης.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικές Αρχές φέρονται να κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, αντικείμενο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ρούχα με ίχνη που εξετάζονται, καθώς και κινητά τηλέφωνα.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διευκρινιστεί η σχέση των δύο γυναικών και οι συνθήκες της υπόθεσης, με τους εμπλεκόμενους να τελούν υπό το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση τυχόν αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.