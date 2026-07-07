Ξανά στις αίθουσες, 28 χρόνια μετά, η ταινία του Σταύρου Τσιώλη "Ας Περιμένουν οι Γυναίκες"

Από 16 Ιουλίου 2026 θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους κινηματογράφους σε διανομή από την TFG (The Film Group), είκοσι οκτώ (28) χρόνια μετά την αρχική της κυκλοφορία (1998), η θρυλική cult κωμωδία του αείμνηστου κινηματογραφικού δημιουργού Σταύρου Τσιώλη, "Ας Περιμένουν οι Γυναίκες".

Οι βιοτέχνες μπατζανάκηδες Πάνος (Γιάννης Ζουγανέλης) και Μιχάλης (Αργύρης Μπακιρτζής) ξεκινούν από την βιομηχανική ζώνη Θεσσαλονίκης, γεμάτοι ενθουσιασμό, για τη Θάσο όπου παραθερίζουν οι οικογένειές τους. Κατά την διαδρομή όμως, η φευγαλέα γνωριμία τους με μια κοπέλα διακόπτει το ταξίδι τους. Ο Πάνος την ερωτεύεται, καταρρέει ψυχολογικά και επιχειρεί να αυτοκτονήσει.

Ανήσυχος τότε ο Μιχάλης, καλεί τον Αντώνη (στο ρόλο ο αξέχαστος Σάκης Μπουλάς), τον τρίτο μπατζανάκη και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχει αναλάβει την φροντίδα των τριών οικογενειών στη Θάσο. Ο Αντώνης καταφθάνει για “ενισχύσεις”, και από εκεί ξεκινά ένα ταξίδι γεμάτο χιούμορ, αμηχανίες και απρόσμενες αλήθειες, καθώς οι τρεις άνδρες προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρουτίνα και τα βάρη της καθημερινότητας, και κυνηγούν για λίγο το όνειρο. Ενώ οι γυναίκες τους ακόμα τούς περιμένουν στη Θάσο…

Γεμάτη χιούμορ, ειρωνεία και σουρεαλισμό, η ταινία του Σταύρου Τσιώλη είναι μια αυθεντική απεικόνιση της ελληνικής πραγματικότητας. Μέσα από την περιπλάνηση τριών ανδρών στην ελληνική επαρχία, ο σκηνοθέτης καταγράφει με τρυφερότητα και σαρκασμό τις μικρές εμμονές, τις ματαιώσεις και τα όνειρα της μικροαστικής Ελλάδας. Με φόντο τα καλοκαιρινά τοπία της Βόρειας Ελλάδας, η ταινία παρουσιάζει ένα κόσμο γεμάτο γραφικούς χαρακτήρες, απρόσμενες συναντήσεις και απολαυστικούς διαλόγους, ενώ παράλληλα σχολιάζει με διακριτικό αλλά αιχμηρό τρόπο κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές πτυχές της ελληνικής ζωής.

Η ιδέα για την ταινία προήλθε από ένα ταξίδι του Σταύρου Τσιώλη και του Χρήστου Βακαλόπουλου στην Καβάλα στα πλαίσια των γυρισμάτων της προηγούμενής του ταινίας, Παρακαλώ, γυναίκες μην κλαίτε. Το Ας Περιμένουν οι Γυναίκες σηματοδότησε την πρώτη συνεργασία του σκηνοθέτη με τους Σάκη Μπουλά και Γιάννη Ζουγανέλη, ενώ με τον Αργύρη Μπακιρτζή είχε συνεργαστεί και σε προηγούμενες ταινίες.

Η εμβληματική ταινία ξεχώρισε με τις χαρακτηριστικές, σουρεαλιστικές ατάκες των πρωταγωνιστών που αγαπήθηκαν από το κοινό.

"Ο ορισμός του πέναλτι κυρία μου."

"Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν όσους από έρωτα εκπέσανε".

“Ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία;”

“Αυτοί στην Κασσάνδρα δεν μένανε; Γιατί φάγαν εδώ και ανακάτεψαν τη Βόλβη;”

“Κύριε Αντώνη, τώρα που ακούσαμε την ιστορία του μπαμπά σας θα ψηφίζουμε ΠΑΣΟΚ”

Σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την πρώτη προβολή της, η ταινία "Αε Περιμένουν οι Γυναίκες" εξακολουθεί να συγκινεί και να γοητεύει τους θεατές, παραμένοντας ένα από τα πλέον αγαπημένα έργα του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου και μία από τις σημαντικότερες ταινίες του Σταύρου Τσιώλη (1937-2019).

Σκηνοθεσία: Σταύρος Τσιώλης

Σενάριο: Σταύρος Τσιώλης

Ηθοποιοί: Γιάννης Ζουγανέλης, Αργύρης Μπακιρτζής, Σάκης Μπουλάς, Αγγελική Ηλιάδη, Έμιλυ Παπαχρήστου, Αρχοντούλα Ξένου, Κατερίνα Λούρη, Εύη Καζατζή.

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Καψούρος

Μοντάζ: Κώστας Ιορδανίδης

Ήχος: Πάνος Παπαδημητρίου

Μουσική: Νίκος Ζέρβας.

Είδος: Κωμωδία

Διάρκεια: 87 λεπτά.

Από 16 Ιουλίου σε επιλεγμένους κινηματογράφους από την TFG.

Το φιλμ ενδεχομένως να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Η αγαπημένη ταινία του Σταύρου Τσιώλη, "Ας περιμένουν οι γυναίκες", κυκλοφορεί σε κόμικς με το σκίτσο του Σταύρου Κιουτσιούκη και το χρώμα του Κλήμη Κεραμιτσόπουλου από τις εκδόσεις chaniartoonpress.com.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ