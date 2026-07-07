Ημαθία: Η στιγμή της άγριας συμπλοκής με έναν νεκρό και έναν τραυματία- ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει τη στιγμή της άγριας συμπλοκής στην περιοχή Κουλούρα στην Ημαθία με έναν νεκρό και έναν τραυατία.

Όπως φαίνεται στις εικόνες από το βίντεο που παρουσίασε το MEGA το επεισόδιο σημειώθηκε στη μέση του δρόμου πίσω από ένα αυτοκίνητο που έχει ακινητοποιηθεί.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα θύματα είναι δύο άνδρες Ρομά 62 και 32 ετών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Βέροιας. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο 32χονος ήταν νεκρός από χτύπημα με μαχαίρι στο στήθος. Ο 62χρονος έφερε τραύματα αλλά είναι εκτός κινδύνου η ζωή του.