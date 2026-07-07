Κεφαλονιά: Καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και σωματική βία σε βάρος 4 κοριτσιών 14-17 ετών, για τον προπονητή στίβου

«Αυτός ο κύριος, τελικά παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε για το ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις με σφαλιάρες, όπως τις έλεγε, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον νοσηρό», δήλωσε ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, αναφερόμενος στην υπόθεση του προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά.

Ο προπονητής κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, καθώς αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών.

Η υπόθεση ήρθε στο φως στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025, όταν μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κατήγγειλε τον προπονητή για παρενόχληση παιδιών. Τα περιστατικά που ανέφερε δεν αφορούσαν μόνο τη δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται συνολικά για 4 αθλήτριες, ηλικίας 14 έως 17 ετών. Από εκείνο το τηλεφώνημα ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του προπονητή στίβου, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά.

Η μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει τότε σε επίσημη καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμα — κάτι που δεν επιθυμούσε, προκειμένου να προστατέψει την ιδιωτικότητα τόσο του δικού της παιδιού όσο και των υπόλοιπων ανήλικων.

Λίγους μήνες αργότερα, το «Χαμόγελο του Παιδιού» δέχθηκε την επίσκεψη γονέων άλλου εμπλεκόμενου παιδιού, οι οποίοι ζήτησαν υποστήριξη. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.