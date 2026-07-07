Για την εορτή της Αγίας Κυριακής ο Επίσκοπος Χρύσανθος στον Ι.Ν. Αγίου Αιμιλιανού Πατρών

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 το πρωί, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Κυριακής στον Ι.Ν. Αγίου Αιμιλιανού Πατρών κοντά στα παλιά ΤΕΙ.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης στην ομιλία του μεταξύ άλλων είπε: "Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η Αγιοτόκος Ορθόδοξος Εκκλησία μας σήμερα αγάλλεται, εορτάζει και πανηγυρίζει επί τη σεπτή μνήμη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Κυριακής. Σε μια εποχή πνευματικής σύγχυσης και δοκιμασιών, η μορφή της Αγίας Κυριακής ορθώνεται μπροστά μας ως φάρος ελπίδας, σταθερότητας και ανυποχώρητης πίστης.

Η Αγία Κυριακή υπήρξε καρπός θερμής προσευχής των ευσεβών γονέων της, του Δωροθέου και της Ευσεβίας. Καθώς γεννήθηκε την ημέρα της Κυριακής, της ημέρας που είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κυρίου μας, έλαβε και το ανάλογο όνομα.

Από τα μικρά της χρόνια, η ζωή της ήταν συνυφασμένη με το φως του Χριστού. Όταν ξέσπασε ο άγριος διωγμός των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, η Αγία Κυριακή και η οικογένειά της συνελήφθησαν. Οι γονείς της εξορίστηκαν και μαρτύρησαν, ενώ η ίδια η Αγία οδηγήθηκε σε σκληρά βασανιστήρια.

«Τίποτα δεν μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού μου», ήταν η σταθερή της απάντηση απέναντι στις απειλές και στα φρικτά βασανιστήρια. Ούτε οι σπαραγμοί των θηρίων, ούτε η φωτιά, ούτε οι κολακείες των ειδωλολατρών μπόρεσαν να κάμψουν το αγέρωχο πνεύμα της. Αντίθετα, με την προσευχή της, τα είδωλα γκρεμίζονταν και οι βασανιστές έμεναν άναυδοι μπροστά στο μεγαλείο της θείας χάριτος που την σκέπαζε.

Τελικά, παρέδωσε την αγία της ψυχή στον Κύριο προτού προλάβει το ξίφος του δημίου να αγγίξει τον λαιμό της, καθώς ο Θεός την κάλεσε κοντά Του ως νικήτρια. Η θυσία και το μαρτύριο της Αγίας Κυριακής δεν είναι απλώς μια ιστορική ανάμνηση, αλλά ένα ζωντανό μάθημα για τον σύγχρονο χριστιανό.

Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, όπου οι αξίες κλονίζονται και ο συμβιβασμός θεωρείται συχνά «πρόοδος». Η Αγία Κυριακή μάς διδάσκει να μένουμε εδραιωμένοι στις πνευματικές μας ρίζες, χωρίς να φοβόμαστε την κριτική ή την περιθωριοποίηση της κοινωνίας.

Κάθε χριστιανός, με το Άγιο Βάπτισμα, ανήκει στον Χριστό. Η ημέρα της Κυριακής είναι η ημέρα της Αναστάσεως, η ημέρα που οφείλουμε να αφιερώνουμε στον Θεό, στην Εκκλησία και στα έργα της αγάπης, μακριά από την τύρβη της καθημερινότητας. Η Αγία δεν νίκησε τους βασανιστές της με ανθρώπινα όπλα, αλλά με την πίστη, την προσευχή και την απόλυτη εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού.

Αδελφοί μου, ας εμπνευστούμε από το παράδειγμα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής. Ας αναρωτηθούμε: Ανήκει πράγματι η ζωή μας στον Κύριο; Έχουμε το θάρρος να ομολογούμε τον Χριστό με τα έργα, τα λόγια και τη συμπεριφορά μας καθημερινά; Ας παρακαλέσουμε την Αγία Κυριακή να πρεσβεύει στον Θρόνο του Θεού για όλους μας, να μας χαρίζει υγεία, πνευματική ανδρεία και την ευλογία να βαδίζουμε πάντα στο δρόμο της αληθείας και του φωτός.

Οι άνθρωποι του σκότους προσπαθούν με κάθε τρόπο να απομακρύνουν τους πιστούς από τον Σωτήρα Χριστό και την αγία του Εκκλησία. Θέλουν με κάθε τρόπο να βγάλουν τους χριστιανούς από την Εκκλησία που είναι η Κιβωτός της σωτηρίας· διότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία.

Ας βαδίζουμε πάνω στα χνάρια των Αγίων της πίστεώς μας, που είναι τα χνάρια του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτά τα χνάρια θα μας οδηγήσουν στην ουράνια πατρίδα μας, στη Βασιλεία των Ουρανών".

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος μετέφερε στους πιστούς τις πατρικές, εγκάρδιες ευχές του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου για έτη αγιασμένα, ευλογημένα και πάμπολλα.