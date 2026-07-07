Στις 3-9 στις Ελληνικές αίθουσες η ξεκαρδιστική κωμωδία "Spa Weekend"

Μία ξεκαρδιστική κωμωδία με τίτλο "Spa Weekend" με ένα δυναμικό καστ γυναικών ανάμεσά τους η θρυλική κωμικός Λέσλι Μαν (Knocked Up), η Άιλα Φίσερ (Η Συμμορία των Μάγων), η Μισέλ Μπουτό (Babes) και η Άννα Φάρις (Scary Movie), θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 σε διανομή της The Film Group.

Τρεις κολλητές φίλες, η Τζέιν, η Κόκο και η Σόφι ξεκινούν για ένα πολυτελές spa έχοντας απεγνωσμένα ανάγκη από ξεκούραση, χαλάρωση και να περάσουν ποιοτικό χρόνο μαζί. Η προσεκτικά οργανωμένη τους απόδραση είναι η ιδανική ευκαιρία για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας πολυτελείς περιποιήσεις, ένα μαγευτικό περιβάλλον και την ευκαιρία να ξανασυνδεθούν μεταξύ τους.

Ωστόσο, η ήρεμη απόδρασή τους παίρνει μια απρόσμενη τροπή όταν καταφθάνει ξαφνικά η καταστροφική τους φίλη, η Μελ. Αυτό που ξεκινά ως ένα γαλήνιο Σαββατοκύριακο γεμάτο περιποίηση και χαλάρωση σύντομα μετατρέπεται σε ένα χάος από εξωφρενικές καταστάσεις, αμήχανες συναντήσεις και ξεκαρδιστικές καταστροφές. Καθώς οι εντάσεις αυξάνονται και τα σχέδιά τους εκτροχιάζονται, οι φίλες βρίσκονται αντιμέτωπες με μια σειρά από ολοένα και πιο κωμικές και απρόβλεπτες περιπέτειες.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι υποψήφιοι για BAFTA Τζον Λούκας και Σκοτ Μουρ (The Hangover, Bad Moms franchise, Office Christmas Party).

Σκηνοθεσία: Τζον Λούκας, Σκοτ Μουρ.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Λέσλι Μαν, Άιλα Φίσερ, Μισέλ Μπουτό, Άννα Φάρις.

Είδος: Κωμωδία

Διάρκεια: 97 λεπτά.

Τα γυρίσματα έγιναν στο in Queensland της Αυστραλίας.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στη Βόρειο Αμερική στις 21 Αυγούστου 2026.

Το φιλμ όταν κυκλοφορήσει το περιμένουμε για προβολή & στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ