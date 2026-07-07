Πάτρα: Στην Εισαγγελία οι κάτοικοι του Ανατολικού Διαμερίσματος για τις συνεχείς φωτιές στον καταυλισμό

Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων και Φορέων του Ανατολικού Διαμερίσματος του Δήμου Πατρέων βρέθηκαν χθες το πρωί στα γραφεία της Εισαγγελίας Πατρών, με σκοπό να ενημερώσουν τον αρμόδιο εισαγγελέα για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή εξαιτίας των συνεχών πυρκαγιών γύρω από τον καταυλισμό Ρομά στον Ριγανόκαμπο.

Η αγανάκτηση των κατοίκων είναι έντονη, αφού μέσα σε διάστημα μόλις είκοσι ημερών έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με φωτιά πέντε φορές.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος στην περιοχή, καθώς και για την έλλειψη ουσιαστικής παρέμβασης από την πλευρά των αρμόδιων φορέων. Ζητούν την εκπόνηση ενός οργανωμένου σχεδίου δράσης, που θα αντιμετωπίζει τόσο τα φαινόμενα παραβατικότητας όσο και τα διαχρονικά προβλήματα που συνδέονται με τον καταυλισμό, γράφει η εφημερίδα "Γνώμη"

Στη χθεσινή συνάντηση, τα μέλη της Επιτροπής εξέθεσαν την ανησυχία τους στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πατρών, κ. Παΐσιο. Νωρίτερα είχαν συναντηθεί με τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, Ευάγγελο Μάστακα, ο οποίος, αφού άκουσε τα προβλήματα που περιέγραψαν οι ίδιοι οι κάτοικοι, τους παρέπεμψε στην Εισαγγελία Πατρών, καθώς εκεί ανήκει η αρμοδιότητα του ζητήματος.