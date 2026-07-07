Πάτρα: «Έφυγε» στα 61 του χρόνια ο εκπαιδευτικός Αλέξιος Ματθαίου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών ο Αλέξιος Νικ. Ματθαίου, εκπαιδευτικός, αφήνοντας πίσω του τα παιδιά του Βασιλική Ματθαίου, Ιωάννη Κουφόπουλο και Μαρία-Σωτηρία Ματθαίου, καθώς και την εγγονή του.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας Πατρών, ενώ η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Οβρυάς Πατρών.

Η οικογένεια, αντί στεφάνων, παρακαλεί όπως γίνονται καταθέσεις υπέρ του Φιλόπτωχου Ταμείου του Ιερού Ναού.