Α. Παναγιωτόπουλος: "Στον ‘‘αέρα’’ 70.000 δικαιούχοι της δράσης για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων"

Ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας Σπυρίδωνα - Άδωνι Γεωργιάδη με θέμα ««Η λήξη της δράσης για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων αφήνει έκθετους 70.000 δικαιούχους»» κατέθεσε με δώδεκα (12) συνυπογραφές Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Βουλευτής Αχαΐας και Τομεάρχης Υγείας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Η ερώτηση αφορά στο αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει από τις 30 Ιουνίου 2026 οι δικαιούχοι του προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, η χρηματοδότηση του οποίου, από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), έληξε την ανωτέρω ημερομηνία, δίχως καμία απολύτως μέριμνα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για μια ομαλή μετάβαση των ασθενών που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και είχαν προγραμματισμένες επισκέψεις από 1ης Ιουλίου 2026 και μετά.

Είναι εμφανής, δηλαδή, για μια ακόμη φορά η απουσία κάθε πρόβλεψης και στρατηγικής ενσωμάτωσης και βιωσιμότητας ενός σημαντικού προγράμματος, όπως το συγκεκριμένο, όταν τελειώνει η ενωσιακή χρηματοδότηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και χρόνια έχει προειδοποιήσει και τεκμηριώσει τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία του ΤΑΑ, οι πόροι του οποίου εν γένει, αλλά και ειδικώς στο πεδίο της υγείας, μοιράστηκαν με κριτήριο την ενίσχυση της ιδιωτικής δραστηριότητας και με όρους επικοινωνιακούς, αντί για την ουσιαστική ανάταξη του ΕΣΥ και την κάλυψη των αναγκών υγείας των ασθενών και εν γένει των ληπτών υπηρεσιών υγείας.

Εν προκειμένω απαιτείται πλήρης ενσωμάτωση του διακοπέντος προγράμματος στο ΕΣΥ με πλήρη κάλυψη της βιωσιμότητάς του από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, ειδάλλως τίθεται εν κινδύνω η αποτελεσματικότητα της θεραπείας και αγωγής που έχουν λάβει οι περίπου 70.000 δικαιούχοι του προγράμματος κατά της παχυσαρκίας, υπογραμμίζει ο κ. Παναγιωτόπουλος.