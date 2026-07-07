Λούτσα: Τι έκανε η Γιου Τινγκ τις τελευταίες ώρες πριν εξαφανιστεί- «Κλειδί» η αγορά βενζινάδικου;

Το αναπάντητο ερώτημα για τις τρεις ώρες της Γιου Τινγκ στο κέντρο, από 12:15 έως 15:23, πριν σβήσει κάθε ίχνος της πριν το ραντεβού των 16:00

Το θρίλερ με την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας, Γιου Τινγκ, από τη Λούτσα συνεχίζεται, καθώς η 50χρονη αγνοείται από τις 20 Μαΐου. Οι αρχές συνεχίζουν εντατικά την έρευνα για τον εντοπισμό της, ενώ ο σύζυγός της παραμένει πεπεισμένος ότι η γυναίκα του «δεν έφυγε με τη θέλησή της». Νέες εικόνες και βίντεο από τις τελευταίες κινήσεις της Γιου Τινγκ έδειξαν τη 50χρονη να βγαίνει από την εξώπορτα του σπιτιού της στη Λούτσα γύρω στις 9 το πρωί, την ημέρα της εξαφάνισής της, ενώ το σήμα του κινητού της φέρεται να χάθηκε λίγο μετά τις 15:00. Λίγες ημέρες πριν εξαφανιστεί, η Γιου Τινγκ είχε μια συνάντηση στη Νίκαια σχετικά με αγοραπωλησίες ακινήτων, ενώ βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη για τέσσερις υποθέσεις οικονομικών οφειλών, συνολικού ύψους περίπου μισού εκατομμυρίου ευρώ. Είχε προγραμματίσει ραντεβού με διαχειριστή πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας στις 16:00 το απόγευμα, στο οποίο όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ — γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για την τύχη της, με τον σύζυγό της να περιγράφει την εξαφάνιση ως αιφνίδια και εντελώς αναπάντεχη. Ο σύζυγος της 50χρονης, ο οποίος βρισκόταν στην Κίνα τη στιγμή του συμβάντος, υποστηρίζει ότι η γυναίκα του δεν σχεδίαζε να φύγει από τη χώρα. Αυτό φαίνεται, όπως λέει, και από την κατάσταση στο σπίτι του ζευγαριού στην Αρτέμιδα, όπου βρέθηκαν ανέπαφα όλα τα προσωπικά της αντικείμενα, τα ρούχα, οι αποσκευές και η τσάντα με τα έγγραφά της. Το γεγονός ότι είχε αφήσει τσάι να βράζει στην κουζίνα ενισχύει, κατά την οικογένειά της, την εικόνα ότι σκόπευε να επιστρέψει σπίτι και δεν είχε πρόθεση να εξαφανιστεί χωρίς προειδοποίηση. Οι αρχές εξετάζουν πλέον την επαγγελματική της δραστηριότητα και τις οικονομικές της εκκρεμότητες, προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις κινήσεις της μέχρι τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη της.

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Το σήμα του κινητού και οι τελευταίες κινήσεις Μιλώντας στο MEGA, ο σύζυγος της Γιου Τινγκ περιέγραψε αναλυτικά τις κινήσεις της Κινέζας κατά την ημέρα της εξαφάνισής της, από το πρωί της 20ής Μαΐου μέχρι το μεσημέρι, όταν χάθηκαν εντελώς τα ίχνη της. Ανάμεσα στα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι κάποιο απρογραμμάτιστο ενδιάμεσο ραντεβού σε κλειστό χώρο, όπου πιθανόν προέκυψε κάποια διαφωνία, καθώς και το ενδεχόμενο μετακίνησής της προς το αεροδρόμιο — με τον εντοπισμό του τελευταίου σήματος του κινητού της να θεωρείται κρίσιμο βήμα για την έρευνα. Σε βίντεο από κάμερα του σπιτιού της, η 50χρονη φαίνεται να βγαίνει από την οικία της στη Λούτσα στις 09:55. Σύμφωνα με τον σύζυγό της, η απόσταση μέχρι τη στάση λεωφορείου —απ' όπου πήρε το λεωφορείο για το δημαρχείο της περιοχής— είναι περίπου 15 λεπτά με τα πόδια, οπότε εκτιμάται ότι έφτασε στη στάση γύρω στις 10:10. Από εκεί πήγε στο δημαρχείο για μια δουλειά, όπου εκτύπωσε ένα έγγραφο στις 11:04 και στις 11:09 το έστειλε στο κινητό του συζύγου της. Στη συνέχεια, στις 11:20, οδηγός την παρέλαβε από τη στάση και τη μετέφερε στον σταθμό μετρό Νομισματοκοπείου, όπου έφτασε περίπου στις 12:05. Είχε ραντεβού στις 12:15, στο οποίο πήγε, καθώς και ένα δεύτερο προγραμματισμένο για τις 16:00. Σύμφωνα με στοιχεία εντοπισμού, το σήμα του κινητού της χάθηκε στις 15:23, ενώ η ίδια δεν εμφανίστηκε ποτέ στο απογευματινό ραντεβού. Άρα, ό,τι συνέβη, φαίνεται να συνέβη κάπου ανάμεσα στις 12:30 και τις 15:23. Η Γιου Τινγκ είχε φτάσει στο κέντρο της Αθήνας ήδη από τις 12:15 για το απογευματινό της ραντεβού. Το γεγονός ότι δεν επέστρεψε στο σπίτι της στο ενδιάμεσο, πριν πάει στις 16:00 στο ραντεβού, υποδηλώνει ότι είχε προγραμματίσει κάτι άλλο για το μεσημέρι της 20ής Μαΐου. Πριν από το ραντεβού της σε πολυκατοικία στα Εξάρχεια, όπου επρόκειτο να πάει για ακίνητο που επέβλεπε, φαίνεται πως είχε κάποιο άλλο ραντεβού, για το οποίο ο σύζυγός της δεν γνωρίζει τίποτα. Το μεγάλο ερώτημα παραμένει το πού ακριβώς χάθηκε το σήμα της, στις 15:23 το μεσημέρι. Έτσι, το κρίσιμο χρονικό «παράθυρο» για την εξιχνίαση της υπόθεσης εντοπίζεται μεταξύ 12:15 και 15:23 — το διάστημα κατά το οποίο η Γιου Τινγκ βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας, πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού των 16:00, στο οποίο τελικά δεν εμφανίστηκε ποτέ.

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Παράλληλα, ο σύζυγός της ανέφερε ότι δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες από τις αρχές για την εξέλιξη της υπόθεσης. «Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο από τις ελληνικές Αρχές. Σήμερα μόνο είχα επικοινωνία με το κινεζικό προξενείο εδώ στην Ελλάδα. Προς το παρόν δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα από τις ελληνικές Αρχές επίσημα για το συμβάν, το αρχικό συμβάν. Από την πλευρά τους παρακολουθούν τις εξελίξεις, παρακολουθούν και ό,τι πληροφορίες έρχονται στα κινεζικά μέσα, ιντερνετικά μέσα επικοινωνίας», είπε μιλώντας στο Live News. Οι Αρχές εκτιμούν πως η εξαφάνιση έχει να κάνει με την επαγγελματική της δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να έχουν αποκλείσει και το ενδεχόμενο η γυναίκα να έφυγε οικειοθελώς από το σπίτι. Μυστήριο με το βενζινάδικο που αγόρασαν Κινέζοι επενδυτές με τη διαμεσολάβησή της

Το μυστήριο της εξαφάνισης της 50χρονης Γιου Τινγκ συνεχίζεται, λόγω ενός φακέλου αγοραπωλησίας που λείπει. Πρόκειται για το μοναδικό από τα πράγματα της Κινέζας που δεν είναι στο σπίτι στην Λούτσα, και αφορά μία υπόθεση με χρέη αρκετών χιλιάδων ευρώ, που έφτασε μέχρι και σε κατάσχεση από τον λογαριασμό της αγνοούμενης. Η ιστορία του πρατηρίου υγρών καυσίμων αρχίζει πριν από δύο χρόνια. Με τη διαμεσολάβηση της Γιου Τινγκ, Κινέζοι επενδυτές αγόρασαν ένα βενζινάδικο στου Ρέντη. Ο πρώην ιδιοκτήτης αναφέρει ότι από την αγοραπωλησία και μετά προέκυψαν διάφορα χρέη, πάνω από 140.000 ευρώ. «Δεν υπάρχει κάτι με εμάς. Εμάς μας οφείλουν χρήματα, δεν οφείλουμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρανε να την ‘τρέξουν’ την επιχείρηση, φωνάξανε πάλι τον γιο μου να τους βοηθήσει να την ‘τρέξουν’. Τέλος πάντων δημιουργηθήκανε κάποια χρέη, χρωστάνε στο παιδί μου καμιά 80αρια χιλιάδες και στην Τινγκ δεν πληρώσανε τον διακανονισμό του ΕΦΚΑ και της τραβήξανε από τον λογαριασμό της κάπου 30 – 35.000 ευρώ». Για αυτήν την υπόθεση με το βενζινάδικο στο κέντρο της Αθήνας έχει μιλήσει από την πρώτη στιγμή ο σύζυγος της 50χρονης. Ο πρώην ιδιοκτήτης του βενζινάδικου γνώρισε την Τινγκ ως μεσίτρια. Ήταν εκείνη που τον έφερε σε επαφή με τους ευκατάστατους Κινέζους που ζουν εδώ και χρόνια στην Ελλάδα και αγόρασαν από εκείνον το πρατήριο. «Αυτή ήταν μία επιχείρηση που είχε ο γιος μου, πουλήθηκε. Ήρθε ως μεσίτρια η Τινγκ, πληρώθηκε, έφερε κάποιους Κινέζους. Την ορίσανε εκπρόσωπο της εταιρίας, διαχειρίστρια. Κινέζοι είναι οι οποίοι ζούνε χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Αυτοί είχαν συναφή επάγγελμα στην Κίνα. Είχανε πρατήρια και τα λοιπά. Και γι’ αυτό πήραν αυτό αλλά δεν μπορέσαν να την ‘τρέξουνε’ την επιχείρηση όπως έπρεπε. Μπήκε ο γιος μου πάλι μπροστά να την ‘τρέξει’ και τώρα είναι στη διαδικασία της πώλησης. Αυτή είναι όλη η ουσία, και στο παιδί μου χρωστάνε, και στην Τινγκ χρωστάνε αυτά τα χρήματα», ανέφερε ο ίδιος. Ο άνθρωπος αυτός επιμένει πως όταν πούλησαν την επιχείρηση η μοναδική οφειλή ήταν στον ΕΦΚΑ. Ένα χρέος που είχε μπει σε διακανονισμό, κι ενώ τους πρώτους μήνες οι νέοι ιδιοκτήτες πλήρωναν κανονικά τη δόση, στη συνέχεια σταμάτησαν. «Εδώ δεν υπάρχει κάτι μεμπτό γιατί όλα φαίνονται απ’ την ΑΑΔΕ. Η ρύθμιση δεν τηρήθηκε από πλευράς τους. Γιατί αυτό φαίνεται απ’ τον ΕΦΚΑ, δηλαδή ξεκίνησε, πληρωθήκανε, νομίζω, δυο-τρεις μήνες. Μετά το σταματήσανε. Και ο ΕΦΚΑ καλά έκανε και τράβηξε τα λεφτά», τόνισε. Όλες οι πλευρές έχουν συμφωνήσει να πουληθεί εκ νέου η επιχείρηση σε τρίτο αγοραστή και με τα χρήματα αυτά να αποζημιωθεί τόσο ο γιος του πρώην ιδιοκτήτη, όσο και η Τινγκ η οποία όμως αγνοείται από τις 20 Μαΐου. O πρώην ιδιοκτήτης ανέφερε ότι την τελευταία φορά που είδε την Τινγκ ήταν τον περασμένο Απρίλιο για ένα ζήτημα με την πυρασφάλεια.