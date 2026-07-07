ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Οι παραστάσεις του "Επιθεωρητή" του Ν. Γκόγκολ από 9 έως και 13 Ιουλίου 2026

Το Άρμα Θέσπιδος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας συνεχίζει δυναμικά την θεατρική του διαδρομή, με το έργο "Ο Επιθεωρητής" του Νικολάι Γκόγκολ, μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες του παγκόσμιου δραματολογίου, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου.

Το Άρμα δίνει την δυνατότητα στους θεατές να παρακολουθήσουν έργα του κλασικού ρεπερτορίου εκτός σκηνής, σε χώρους πολιτιστικών φορέων και συλλόγων της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας.

Μετά την επιτυχημένη παρουσία του στο θέατρο Μπάρρυ, έδωσε παραστάσεις στον Παμμικρασιατικό Σύνδεσμο, στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ Κομαιθώ, στον εκπολιτιστικό σύλλογο Δροσιά, στον εκπολιτιστικό σύλλογο Τέρψης, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ζαβλανίου και Ανθούπολης, στο 2ο ΓΕΛ, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστελοκάμπου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρωμανού, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρόης, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αργυρών, στο Σύλλογο Γυναικών Αγίου Βασιλείου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταραμπούρας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Καστριτσίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αλισσού, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γηροκομείου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγυιάς, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ρίου καθώς και στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Αξιοσημείωτη είναι η θετική ανταπόκριση του κοινού.

Το δημιούργημα του Κώστα Καζάκου, το "ευέλικτο" σχήμα Άρμα Θέσπιδος για ενδέκατη (11η) χρονιά, συνεχίζει τις παραστάσεις του και στις πιο κάτω περιοχές με ώρα έναρξης στις 21:30 και ελεύθερη είσοδο για το κοινό:

Την Πέμπτη 9 Iουλίου 2026 στις 21:30 στα

Καραμεσινέικα-Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Καραμεσινέικων.

Παρασκευή 10 Iουλίου 2026 στις 21:30

Ήλιδα - Οικία Τατάνη Σάμου 5, Αμαλιάδα.

Σάββατο 11 Iουλίου 2026 στις 21:30

Κάτω Καστρίτσι -Σύλλογος Σέλεμνος- Δημοτικό κατάστημα Υπαπαντής.

Κυριακή 12 Iουλίου 2026 στις 21:30

Διακοπτό –Στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Διακοπτού.

Δευτέρα 13 Iουλίου 2026 στις 21:30

Μεσολόγγι -Λιμάνι Μεσολογγίου.

Συντελεστές:

Μετάφραση -Σκηνοθεσία: Χρήστος Στρέπκος

Σκηνογραφία-Ενδυματολογία: Κέννυ ΜακΛέλλαν

Κινησιολογία-Σχεδιασμός φωτισμών: Καμίλο Μπεντανκόρ

Μουσική: Γιώργος Τριανταφύλλου. Διεύθυνση παραγωγής: Τίνα Γιοβάνη

Φωτογράφηση προβών: Νίκος Ψαθογιαννάκης. Μακιγιάζ: Ίνα Τσέλιου

Τρέιλερ παράστασης: Κωνσταντίνος Λιόπετας.

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Βασίλης Κόκκαλης, Κώστας Κουτρουμπής, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Ελιάννα Παπαυγέρη, Χριστίνα Αναγνώστου.

Ο Επιθεωρητής περιοδεύει στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.