Διπλή δολοφονία στον Λόγγο: Αυτοκτονία ή έγκλημα «σκηνοθετημένο»; Τι αλλάζει στην υπόθεση

Η υπόθεση του θανάτου της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου, που εντοπίστηκαν νεκροί στην οικία τους στον Λόγγο Αιγίου, φέρεται να εισέρχεται σε νέα φάση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και τελεί υπό προσωρινή κράτηση ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Ο κατηγορούμενος, μέσω της υπεράσπισής του, έχει διατυπώσει εξαρχής άλλη εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι δεν φέρει καμία ευθύνη και ότι το ενδεχόμενο η ίδια η γυναίκα να αφαίρεσε τη ζωή του γιου της και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Σύμφωνα με το MEGA, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές, στελέχη που εξετάζουν τον φάκελο και το πόρισμα της νεκροψίας φέρονται να εκτιμούν ότι δεν προκύπτει, προς το παρόν, βεβαιότητα για την εμπλοκή τρίτου προσώπου. Κατά τις ίδιες πηγές, ορισμένα στοιχεία από το φωτογραφικό υλικό της νεκροψίας εξετάζονται ως ενδεικτικά —όχι αποδεικτικά— ενός σεναρίου δολοφονίας του γιου και αυτοχειρίας της μητέρας, χωρίς αυτό να συνιστά επίσημο πόρισμα.

Ειδικότερα, αναφέρεται —πάντα υπό αίρεση και εν αναμονή επίσημης επιβεβαίωσης— ότι δεν εντοπίζεται πλέον στο φωτογραφικό υλικό ένδειξη τραύματος στην πλάτη, το οποίο είχε αρχικά μνημονευθεί. Επιπλέον, φέρεται να εξετάζεται το ενδεχόμενο τα τραύματα στον καρπό της γυναίκας να αποτελούν επιφανειακές αμυχές, ένα εύρημα το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταγραφεί και σε άλλες υποθέσεις αυτοχειρίας ως «δοκιμαστικές» κινήσεις πριν από περαιτέρω αυτοτραυματισμό. Τονίζεται ότι πρόκειται για στοιχεία υπό αξιολόγηση και όχι για οριστικά συμπεράσματα.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τα μέχρι τούδε στοιχεία, τοποθετείται χρονικά στις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Ιουνίου. Ο κατηγορούμενος έχει καταθέσει, κατά πληροφορίες, ότι δεν διανυκτέρευε στο ίδιο δωμάτιο με τη σύντροφό του εκείνο το βράδυ, αλλά βρισκόταν στο σαλόνι, και ότι εντόπισε τις σορούς στο υπνοδωμάτιο όπου διέμενε ο 26χρονος.

Οι ανακριτικές αρχές, είχαν στρέψει εξαρχής την προσοχή τους στον 65χρονο, λαμβάνοντας υπόψη —μεταξύ άλλων στοιχείων υπό αξιολόγηση— τη συμπεριφορά του μετά τον εντοπισμό των σορών, την οποία θεώρησαν χρήζουσα περαιτέρω διερεύνησης. Αναφέρεται ότι ο ίδιος δεν ειδοποίησε αρχικά την αστυνομία, αλλά επικοινώνησε με γείτονα, ο οποίος στη συνέχεια ενημέρωσε τις αρχές. Κατά την άφιξή τους στην οικία, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν οσμή οινοπνεύματος και ένα πρόσφατα πλυμένο ρούχο του κατηγορουμένου — στοιχείο που, κατά τις ίδιες πηγές, εξετάζεται ως πιθανή ένδειξη καθαρισμού του χώρου, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει αποδειχθεί δικαστικά.

Ο 65χρονος, μέσω της υπεράσπισής του, έχει εξηγήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι λόγω προβλήματος υγείας αναγκάστηκε να σηκωθεί νωρίς το πρωί, να αλλάξει ρούχα και να πλύνει ένα ένδυμά του, και ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα ασυνήθιστο έως το πρωί, όταν φέρεται να εντόπισε τις σορούς γύρω στις 11:00. Στο βιολογικό του υλικό, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν ίχνη υπνωτικών ουσιών και κάνναβης — εύρημα το οποίο, κατά τους συνηγόρους του, ενισχύει τον ισχυρισμό περί μειωμένης αντίληψης εκείνο το βράδυ.