Πάτρα: Πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια Εκδήλωση του HELIOS+ στην Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), παρουσίασε το πρόγραμμα HELIOS+, το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2021–2027. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κοινωνικοοικονομική ένταξη πολιτών τρίτων χωρών μέσω ολοκληρωμένων υπηρεσιών στήριξης, κατάρτισης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Η δράση στοχεύει στην ένταξη των ωφελουμένων στην τοπική κοινωνία και αγορά εργασίας μέσω ενός συνόλου στοχευμένων υπηρεσιών που αφορούν στην επαγγελματική ανάπτυξη, στη συμβουλευτική απασχόλησης, στην ενίσχυση της αυτόνομης διαβίωσης, στην πρόσβαση σε κοινωνικές και δημόσιες υπηρεσίες, στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και στην ενδυνάμωση δεξιοτήτων.

Στη Δυτική Ελλάδα, το πρόγραμμα προβλέπει την ενημέρωση για εγγραφή στην Πράξη ωφελουμένων, την παροχή επιδότησης ενοικίου, την παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και την σχετική πιστοποίηση. Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη ατομικών σχεδίων ένταξης και ατομικών σχεδιών σταδιοδρομίας, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης για την αυτόνομη διαβίωση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σταδιακή οικονομική και κοινωνική τους ενδυνάμωση.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, τόνισε τη σημασία της υλοποίησης του HELIOS+ στην περιοχή. «To HELIOS+, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία του προηγούμενου προγράμματος HELIOS, είναι ένα πρόγραμμα με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, που αναδεικνύει στην πράξη τις αξίες της αλληλεγγύης, της ένταξης, της ισότιμης συμμετοχής, επισημαίνοντας βεβαίως και τις προκλήσεις που συνεπάγεται η ένταξη ανθρώπων απο τρίτες χώρες στην εληνική κοινωνία».

Παίρνοντας το λόγο, η Γεωργία Ντάτσικα Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας ανέφερε ότι «Πίσω από κάθε ιστορία μετανάστευσης υπάρχουν πρόσωπα, συναισθήματα, αγωνίες και ελπίδες. Υπάρχουν άνθρωποι που άφησαν πίσω τους πατρίδες, οικογένειες, συνήθειες και βεβαιότητες, αναζητώντας ένα ασφαλέστερο και πιο ελπιδοφόρο αύριο για τους ίδιους και τα παιδιά τους».

Ακολούθως, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου επισήμανε πως: " Το πρόγραμμα HELIOS+ αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στην κοινωνική συνοχή Η ενημέρωση για υγειονομικά ζητήματα, η πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας και η καλλιέργεια βασικών γνώσεων πρόληψης αποτελούν κρίσιμους πυλώνες για την προστασία τόσο των ωφελουμένων όσο και της ευρύτερης κοινότητας."

Η Επικεφαλής Προγραμμάτων Ένταξης του ΔΟΜ Ελλάδας, Lidija Markovic, υπογράμμισε τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας στη Δυτική Ελλάδα. «Το HELIOS+ δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα ένταξης· είναι μια γέφυρα μεταξύ των ανθρώπων, των θεσμών και των κοινοτήτων. Η Δυτική Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ διεθνών οργανισμών, τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών φορέων, και είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε αυτή την κοινή προσπάθεια».

Η Αθηνά Κωνσταντίνου, Εθνική Υπεύθυνη Δράσεων του ΔΟΜ για το HELIOS+ , παρουσίασε τη συνολική αρχιτεκτονική και τους στόχους του προγράμματος, σημειώνοντας ότι, «το HELIOS+ συνδέει τρεις κρίσιμους άξονες: την υποστήριξη των ωφελουμένων, την ενίσχυση των τοπικών υπηρεσιών και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων».

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες εκπροσώπησε η Άννα Σαλβάνου, επικεντρώνοντας στις υπηρεσίες στέγασης και ένταξης στην αγορά εργασίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση πάνελ με τίτλο «Διαδρομές Ένταξης – Εμπειρίες ωφελουμένων, εργοδοτών και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών», την οποία συντόνισε η Περιφερειακή Συντονίστρια Δράσης HELIOS+ του ΔΟΜ Δυτικής Ελλάδας, Άννα Αγριτέλη.

Μέσα από έναν ανοιχτό διάλογο μεταξύ ωφελουμένων του προγράμματος, εκπροσώπου εργοδότη και εκπροσώπου της κοινωνίας των πολιτών, αναδείχθηκε ότι η ένταξη αποτελεί μια κοινή προσπάθεια, η οποία στηρίζεται στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και στην ενεργό συμμετοχή των ίδιων των ωφελουμένων.

Δύο ωφελούμενοι του προγράμματος μοιράστηκαν την προσωπική τους διαδρομή από την άφιξή τους στην Ελλάδα μέχρι την αυτόνομη διαβίωση και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Αναφέρθηκαν στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τα πρώτα στάδια εγκατάστασής τους, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες του HELIOS+, συνέβαλαν ουσιαστικά στη δημιουργία μιας νέας προοπτικής για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

«Το HELIOS+ με βοήθησε με πολλούς τρόπους. Η ομάδα του προγράμματος ήταν πάντα ευγενική, υπομονετική και πρόθυμη να απαντήσει σε κάθε μου απορία. Η υποστήριξή τους έκανε την προσαρμογή μου και την καθημερινότητά μου στην Ελλάδα πολύ πιο εύκολη», τόνισε προσφύγισσα από την Ουκρανία.

Από τη μεριά των εργοδοτών εκπρόσωπος της ΑΒΕΕ Οινική Πατρών αναφέρθηκε στα οφέλη που αποκομίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι εργαζόμενοι, όταν η ένταξη στηρίζεται στην κατάλληλη προετοιμασία, τη συνεχή υποστήριξη και την αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Η κα Hanna Oliynych, εκπρόσωπος της Ένωσης Ουκρανών Γυναικών στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που καλούνται να ξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και εκπρόσωποι απο το Παρατηρητήριο Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας, Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Δυτικής Αχαίας, το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, το Υπνωτήριο Αστέγων, ο Διοικητής από την Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Κυλλήνης και η Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων Αστικού Ιστού Πάτρας Αθμιας Εκπ/σης.

Η δράση αποτελεί μέρος ενός χαρτοφυλακίου περιφερειακών έργων ένταξης, που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή σε 12 Περιφέρειες, έχουν σχεδιαστεί από τον ΔΟΜ σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και είναι ευθυγραμμισμένα με την Εθνική Στρατηγικής Ένταξης της χώρας.